Tener la posibilidad de volver a ser libre, no quiero perderla. Quiero ser feliz con cielo y tierra, tener la posibilidad de olvidar todo lo malo, de empezar de cero, que falta me hace. Tener la posibilidad de olvidarlo todo, no comentarlo, en un rincón del mundo, olvidarlo. Tener la posibilidad de no aguantar más, este papel que no me cabe, que detesto, que me ha hecho infeliz, que me cuesta, que me atormenta, que me ataca. Quiero volver a sentir y disponer de esa posibilidad. Dedicado a nuestro gato, Minio Bebé.