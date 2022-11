Estos son los mejores road trips que puedes hacer en España Viajar por carretera y conocer nuevos lugares en toda España es muy sencillo Redacción

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 13:07 h (CET) En la vida no solo es trabajar y dedicarse al hogar, también es importante salir de la rutina y tener unos días de vacaciones con la familia o amigos. Pasar unos días conociendo nuevos lugares de España, es una de las mejores cosas que pueden aliviar el estrés y unir más los lazos.

Eres de las personas que disfruta más conducir, viajar y divertirse mientras manejan, o eres de esas que prefieren alquilar un vehículo y poder disfrutar de los maravillosos paisajes que se ven en carretera. Está por finalizar el año y esta es una de las ideas para vivir experiencias inolvidables.

Viajar por carretera y conocer nuevos lugares en toda España es muy sencillo. Si eres español puedes transitar tranquilamente con solo la licencia de conducir, pero si eres ciudadano de la Unión Europea o de otros países, puedes optar por un carnet conducir internacional para ir a donde desees.

España te ofrece los mejores lugares del mundo, cuenta con paisajes hermosos, llanuras, montañas y otros lugares maravillosos que te dejarán enamorados, pero lo mejor será que mientras viajas por carretera a esos lugares podrás disfrutar de los preciosos paisajes. Por eso, es importante programar un gran RoadTrip por carretera por esos lugares que dispone el país español.

Cómo prepararse para un road trip

Te dejamos por acá algunos consejos para preparar un RoadTrip:

Lo más importante es planificar bien las rutas que deseas visitar para así no tener imprevistos durante la carretera.

Lleva ropa cómoda para el viaje, el mayor tiempo de tus días lo pasarás conduciendo o trasladándote a los lugares por lo que, lo más importante es disfruta.

Los gastos son muy importante durante el RoadTrip, es importante que moderes tus gastos. Uno de los beneficios que trae los RoadTrip es que son económicos.

Viaja siempre con alguien, es más entretenido, disfrutas acompañado y vive experiencias inolvidables. Asimismo, es ideal para que te ayude en la carretera.

Los mejores lugares para tu viaje

PUEBLOS BLANCOS Está ubicado al sur de España, en específico a la provincia de Cádiz y Málaga, Estos pueblos no solo están pintados de blanco y eso lo hace ver muy hermoso, además cuenta con una gran variedad de pueblitos que pueden ser visitados, como Setenil de las Bodegas, Grazalema, Olvera, Ronda y otros.

DESIERTO DE TABERNAS Se encuentra en la provincia de Almería, es una de las rutas ideales y muy transitada durante el RoadTrip por su belleza, cuenta con el Parque Natural de Cabo de Gata, allí podrías pasar unos día diferentes e increíbles. RUTA DE DON QUIJOTE

Arranca desde Campo de Criptana, donde conducirás hasta el famoso Don Quijote, esta ruta acaba entre viñedos en Manchega de Tomelloso. Podría ser una de las mejores opciones para arrancar la travesía del RoadTrip.

RUTA COSTA BRAVA

Una de las rutas más famosas en España, es recomendable realizar este viaje por estos lugares al finalizar el verano, donde podrás a medida que conduzcas conocer sitios como: Tossa de Mar, Begur y La Escala, además de poder disfrutar de unas excelentes vistas al mar mediterráneo.

