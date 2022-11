Talibanes al borde del colapso

Como en el pasado, Talibanes no pueden interponerse en el camino de la política y la diplomacia. La naturaleza violenta de este grupo no deja mucho espacio para tal visión. Al comienzo del ascenso al poder de este grupo, era posible una visión regional de esta tendencia o incluso antes, otro tipo de percepciones.

Los países vecinos y la región pensaron que podían lidiar con Talibanes. Incluso cuando la República no fue derrocada, los talibanes asistieron a reuniones regionales y representaron un movimiento. Pero la reciente reunión en Moscú, la renuencia de India, China e Irán a cooperar con los talibanes y la reactivación de Estados Unidos en la región, enviando ayuda en efectivo, imprimiendo dinero nuevo y creando canales de comunicación de inteligencia con este grupo por parte de los estadounidenses.

Esto muestra que los talibanes, una vez más, tienen que caer en el regazo de Estados Unidos o ser destruidos. Ambas situaciones les perjudican y no tienen salida. Los talibanes, orgullosos de la victoria que les había dado América, pensaron que habían ganado su suerte, mientras que si este grupo cae en el regazo de América, su caída es segura, y si no cae, su caída es inevitable. Si está de acuerdo con EE. UU., otros grupos extremistas aliados de los talibanes comenzarán a crear frentes antitalibán en respuesta, y si no está de acuerdo con EE. UU., significa que su destino está decidido.

Como en el pasado, los talibanes no han mostrado ningún deseo de resolver los conflictos sobre cuestiones de poder político a través del diálogo. Los líderes talibanes aún creen que una victoria unánime contra los oponentes políticos internos garantizará la estabilidad del régimen. Este es el mayor error estratégico que este grupo está tratando de destruir. Los países de la región continúan enfatizando en la formación de un gobierno inclusivo y salir del estado existente. Este cambio de perspectiva se ha producido como consecuencia del paso del tiempo. Anteriormente, los países de la región y los países vecinos no querían objetar la estructura política de los talibanes. Pero la reactivación de Estados Unidos dentro del emirato talibán ha cambiado la visión de estos países y el mecanismo de interacción regional con los talibanes solo se vuelve posible cambiando la forma del régimen actual. Los países de la región han entendido que no es posible trabajar e interactuar al mismo tiempo con los talibanes, quienes se benefician de la generosidad sin límites de América.

La confianza de los talibanes en las opciones de hardware para asegurar la gobernabilidad, eliminar y reprimir a otros grupos étnicos y enfatizar estructuras políticas ineficaces y creencias decadentes e irrazonables sobre la religión le han quitado muchas oportunidades a este grupo. En el último año, los talibanes se han negado a establecer un gobierno con una regla amplia, integral e inclusiva que sea apropiada para las necesidades de Afganistán hoy, o tal vez los talibanes no puedan dar un paso tan grande.

Los problemas de los talibanes son muchos. Los talibanes deben luchar en varios frentes al mismo tiempo para asegurar su supervivencia: un frente económico que Estados Unidos está dispuesto a financiar. En el último año, se han depositado más de mil quinientos millones de dólares en las arcas de los talibanes, pero incluso con eso, los talibanes no tienen más remedio que caer. Si, por ejemplo, se liberan los bienes de Afganistán, los talibanes, por contar con el apoyo de Estados Unidos, entrarán en conflicto con los países vecinos. Privar a Afganistán del comercio en la región y en una situación en la que Afganistán necesita a sus vecinos en términos de sus necesidades hará que la situación sea difícil para el régimen talibán. Las perspectivas económicas y de gestión del país bajo el régimen de los talibanes son extremadamente decepcionantes.

En el frente militar, el espíritu antitalibán crece cada día. El descontento y la distancia de la gente con el régimen talibán han creado la base para la resistencia y la oposición al régimen. Pero ya se conoce la reacción de los talibanes y su capacidad para frenar estos desafíos. Este grupo ni siquiera podía hacer frente a sí mismo. Las diferencias dentro del grupo y la falta de confianza en su liderazgo, la relación orgánica de los talibanes a diferentes niveles con Al-Qaeda, ISIS y otros grupos, no hay señales de la capacidad de los talibanes para superar esta crisis, pero con la presencia y la libre actividad de los grupos terroristas rivales, parece que en un futuro no muy lejano, Afganistán bajo el dominio de los talibanes será el escenario de la violencia de estos grupos por un lado y los talibanes por el otro. ¿Cómo puede ver un camino para la supervivencia del régimen talibán con tal visión? Ni siquiera parece que los talibanes puedan resolver las crisis existentes o reducir su intensidad tan fácilmente. Afortunadamente, las oportunidades de supervivencia contra los talibanes están desapareciendo día a día.

Al pasar la prueba fallida de la gestión política, económica y militar del país, este grupo ha demostrado que es un movimiento terrorista y que no tiene capacidad de maniobra en el campo político. Incluso los países vecinos y de la región han llegado a la conclusión de que es imposible tratar e interactuar con los talibanes, y esto ha obligado a la mayoría de estos países a pensar en otros temas. Si el frente de resistencia se vuelve más coherente y puede ganar la prueba progresiva, será una buena opción para la interacción regional. Esta oportunidad será excelente para el pueblo de Afganistán y sus efectos son bien visibles.