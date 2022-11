Las influencias de la Antigua Grecia en la sociedad actual

El periodo conocido como Antigua Grecia abarca una gran cantidad de años, desde el 1200 antes de Cristo hasta el 146 a.C. Es una de las etapas históricas más importantes del continente europeo y es considerada como la base de la civilización occidental influyendo en campos como la política, los sistemas educativos, la ciencia, la lengua o el deporte. Hoy en día, muchas de las actividades o rutinas que tenemos tienen su origen en esas fechas.

No es de extrañar, teniendo en consideración la importancia de ese periodo, que en los últimos años se hayan puesto de moda productos digitales que ponen en valor la cultura griega. Estamos hablando, por ejemplo, de la película 300, con el rey de Esparta como protagonista; la adaptación de la saga Age of the Gods a las tragamonedas virtuales o el ya clásico de videoconsolas God of War, en el que el usuario se pondrá en la piel de Kratos.

Educación, cultura y política

Uno de los pasos importantes que se inició en la Antigua Grecia y que han llegado a nuestros días es la presencia de escuelas públicas en nuestro sistema educativo. Esto, que ahora es de lo más habitual, fue una de las novedades de ese periodo, en el que toda la educación era exclusiva para las familias adineradas. Dentro del sistema, existían tres tipos de enseñanza según la importancia que se le dedicaba a cada materia: aritmética, música y deportes.

Si ponemos el foco en la ciencia, fue uno de los campos en el que más han trascendido. La aritmética era una de las ramas principales, pero también destacó el conocimiento científico de campos como la geometría, con el ya conocido teorema de Pitágoras; la medicina, con el consumo de hierbas mezcladas con agua para aliviar el dolor; o la astronomía, fijándose sobre todo en los ciclos de la luna y del sol.



¿Y qué decir de la filosofía? Fue en la Antigua Grecia donde apareció ese término y de ese periodo surgieron nombres de la talla del propio Pitágoras, Sócrates, Platón o Aristóteles. Fue el origen de muchas de las teorías que hoy en día siguen aplicándose y estudiándose en los centros educativos, considerándose como el origen de la filosofía y la ciencia moderna. Buscando el equilibrio entre la razón y la investigación.

En cuanto a la política, ese periodo destacaba por la presencia de centenares de ciudades-estados, que eran conocidas como polis. Para evitar la presencia de un tirano o de unos elegidos que controlaran la zona, fue en Atenas donde apareció la primera democracia, el gobierno del pueblo. Todos los ciudadanos tenían igualdad de derechos en una asamblea para determinar quién sería la persona que los representara. De allí, se fue expandiendo por gran parte del mundo.

Deporte y arte

En la cultura griega, era tan importante tener una mente ingeniosa y rápida como un cuerpo sano y en forma. De ahí que la vida atlética fuera tan importante. Fueron los padres de varias disciplinas, todavía practicadas en la actualidad, como la jabalina o el lanzamiento de disco. Incluso algunos historiadores los apuntan como los fundadores del fútbol, el deporte rey. Pero si por algo son recordados y reconocidos internacionalmente es por la creación de las competiciones atléticas más famosas de la historia, los Juegos Olímpicos. Por aquel entonces, ya se disputaban cada cuatro años y se iniciaron en Olimpia, Grecia. Ahora es uno de los acontecimientos más seguidos del mundo.



Más allá del deporte, la educación y la política, se debe destacar la importancia que tuvo la Antigua Grecia en materia de arte. La música, la poesía, el teatro y la artesanía también tenían un lugar en la sociedad helénica. Han trascendido, sobre todo, los templos como representación artística que servían para homenajear a sus dioses y promover las reuniones de grupos de intelectuales de un mismo campo, y las esculturas, que servían para dejar constancia de las celebridades de la época y que muchas de ellas han llegado a nuestros días en perfecto estado.