Ricardo Palma, la leyenda viviente del rock

Es recordado por ser un grande de la música nicaragüense, uno de los pioneros de la difusión del género del rock, es el cantautor, compositor, músico y productor Ricardo Palma, conocido como el Maestro. Conozcamos un poco de su historia.



Ricardo Palma Ibarra nació el 9 de noviembre de 1946 en Managua, Nicaragua, hijo del Dr. Idelfonso Palma Martínez e Inés Ibarra, desde la edad de 6 años le apasionó la música, aprendiendo a tocar el piano gracias a su madre, quien era una profesional de dicho instrumento.



Palma estudió en el Colegio Bautista, donde fue alumno del poeta caribeño David McFields. Ahí conoce a Adán Torres, con el que hizo una gran amistad, ambos eran amantes de la música y junto a René López, empezaron a cantar juntos en algunos eventos, donde cobraban C$75 córdobas, la hora.



En 1963 junto a sus amigos forma un grupo, poco después ingresa Octavio Borge, un profesional de la batería, y bajo la influencia del reciente grupo The Beatles, funda el grupo Los Rockets, quienes ensayaban en la casa de Armando Paladino.



“Me gustó el nombre de Rockets, un nombre que había leído en un artículo sobre una pandilla en una revista inglesa”, relató Palma en entrevista con Frank Rostrán.



Cuando el grupo alcanzó un modesto éxito grabaron los temas William y Caravana en el estudio de Discosa, donde estaban Carlos Alvarado, Luis Pallais Debayle y Richard Moor.



En 1968 es fundada la disco La Tortuga Morada por RoberoRapacciolli, quien contrató a Palma y su grupo para hacer presentaciones, con un sueldo de $2,300 dólares; posteriormente grabaron el LP Los Rockets y la Tortuga Morada.



En dicho lugar, la gente se sacude con ruidosas canciones en inglés y sonido estéreo. El meneo de los cuerpos es a veces salvaje, pero el ojo captura movimientos intermitentes y en cámara lenta. Es la discoteca del momento. La cueva de los rockeros incipientes de Managua, detalla Amalia Morales de la Revista Magazine en su reportaje "Memorias de la Tortuga Morada".



En 1969 el grupo Los Rockets se disuelve y Ricardo funda el grupo Zona Púrpura, junto a Janet y Richard Barnes. En 1970 dirige el grupo Bwana, conformado por Roberto Martínez, Donaldo Mantilla, Salvador Fernández y Román Cerpas.



En diciembre de 1972 un terremoto devastó la capital y a raíz de ello se retira un tiempo.



En 1975 conoce a una joven cantante llamada Martha Vaughan, de quien se enamoró, el 13 de junio de ese año contrajeron matrimonio y en 1976 nace su hija Tatiana.



En 1981 Palma y su esposa empiezan a trabajar con el grupo "Llama Viva" de Augusto Gallegos (q.e.p.d.), en 1982, nace su hijo Pavel Palma Vaughan; en ese año Ricardo es contratado por Iván García Cortés, director del Sistema Sandinista de Televisión Canal 6, donde componía música para viñetas, diversos programas y concursos de canto como 7mo Libre, Energía (donde conoció a la joven Marbelí Blandón) y el Festival de la Canción Rafael Gastón Pérez, el cual fue creado ese año, y tuvo como ganadora a Deyanira Toruño con la canción “Te canto porque te quiero”, escrito por Diego Aguirre y musicalizado por Ricardo Palma, quien también musicalizó “Mi canto no es llanto”, interpretado por Martha, de quien se divorció en 1983, manteniendo siempre la amistad y la pasión por la música.



En 1987 musicalizó el tema El amor es el motivo, de Don Quijote y Sancho Panza, interpretado por Mauricio Rodríguez en el Festival Gastón Pérez de ese año, donde también estuvo María Lily Delgado con el tema La vida es solo un sueño de José Alejandro.



En 1993 funda el grupo Tajona, que interpretaba temas inéditos del género Rock, este estaba integrado por Silvio Galo, Isaías Ponce, Harold Álvarez y Carlos Baltodano, vocalista principal. “Tajona cuajó entonces porque el grueso de nuestro repertorio era música original, temas hechos por mí que había tenido guardados por años y que pensaba era hora de sacarlos a luz. Parece que el público nicaragüense no está muy dispuesto a asimilar lo nuevo y prefiere los llamados "covers" o copias de los éxitos ya conocidos de otros artistas", relató Ricardo Palma en entrevista con Miguel Bolaños Geyer de Esta Semana.



En 1996 deja de trabajar en televisión y en 1999 recibe un reconocimiento por parte del Instituto Nicaragüense de Cultura, por sus 35 años de carrera.



En agosto de 2003 estrena el sencillo Corazón en llamas, junto al grupo Llama Viva, con el que da un gran concierto en marzo de 2004 y en el mes de junio lanza el álbum Renacimiento, que incluye temas como: Corazón en llamas Es un mundo de verdad, Sueños, Tu voz jamás, Thelma y una nueva versión del Himno Nacional de Nicaragua.



En 2006 toca junto a Martha Vaughan y Marbelí Blandón en el concierto dedicado al 7mo aniversario del programa Regresando a Casa de la radio Magic en Ruta Maya, ese año regresa con el grupo Los Rockets, también graba un disco junto Octavio Borges, titulado Ofrendas, que incluye boleros como Sinceridad y Romance de Rafael “Gastón” Pérez.



“Parece que el nombre tiene algo de magia, desde que desaparecieron, hasta ahora que le pongo ‘los Rocket’s’ y ¡pun-gun!, como que salieron de la tumba... tal vez es que es hipnótico el nombre”, comentó Palma en entrevista con Wilder Pérez del diario La Prensa.



En julio de 2008, termina con su grupo Axioma y retoma su otro grupo Tajona, con el que se presentó en León para celebrar el 484 aniversario de la fundación de la Ciudad Universitaria.



En noviembre de 2012 le fue realizado un concierto en su honor, titulado “Ricardo Palma, un tributo a la leyenda del rock”, que se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío y en 2016 lanzan las nuevas versiones de los sencillos "Un nuevo sol" y "Enciéndeme la vida", interpretados por Martha Vaughan.



La salud de Ricardo empezó a desmejorar debido a la artritis que padecía, lo que lo obligó a retirarse de los escenarios, finalmente muere el 5 de abril de 2022 a la edad de 75 años, fue sepultado en el Cementerio Jardines del Recuerdo.



“En mi opinión, Ricardo es el músico más importante de su generación, por sus aportes creativos a través de sus composiciones, tomando en cuenta que muchas bandas nacionales sólo hacían covers. Otro elemento es que Ricardo no era "músico de oído", como la mayoría de su generación, tenía estudios musicales además de los conocimientos y técnicas que cultivó de manera autodidacta, lo que le permitió tocar la guitarra, el bajo eléctrico, los teclados y técnicas de grabación”, expresó el compositor y director de orquesta Pancho Cedeño.



"Trabajar con mi papá fue una gran experiencia de aprendizaje por su búsqueda de la perfección del sonido, fue una fuente de inspiración. ¿Viste la película de Whiplash? Algo así, pero sin tirarme las cosas, bastante parecido, pero al personaje, pero sin violencia (ríe). Aprendí de él a ser impecable con mis instrumentos, impecable en la ejecución en vivo, impecable en la grabación. Siempre recuerdo cuando estaba muy niño y comencé a travesear la guitarra y una vez me dijo: ¡Pero hacé acordes! Entonces le dije: ¿Y cómo lo hago? ¡Poné los dedos y donde suene rico ahí es! La escuela de música de mi papá iba más allá de solo ejecutar bien un instrumento, se trata de respetar la música de tocar con feeling y sin pretensiones, como él decía, de tocar propiedad, expresó su hijo Pavel Palma Vaughan, quien siguió sus pasos en la música, tiene un disco grabado con el grupo Eco y cuatro sencillos como solista, su más reciente tema se titula "Pintura".



“Conocí a Ricardo Palma en el año 1975 cuando me propuso cantar en su banda musical, interpretando música original de él, ensayábamos por largas horas junto a reconocidos músicos Nicaragüenses de larga trayectoria, él me alentó a recibir clases de canto y piano y él mismo me enseñó canciones en la guitarra, marcó mi carrera musical de una manera contundente, la música siempre nos conectó. Hoy celebramos su vida Maestro Palma, donde quiera que estés, sé que nos estás mirando. Hasta siempre”. expresó la cantante Martha Vaughan.



Tres meses después de su muerte, se le realizó un homenaje con un concierto en el Teatro Nacional Rubén Darío. Ricardo Palma es considerado el máximo exponente de la música rock en Nicaragua.