Cinco lobitos, Apagón y Rapa lideran las nominaciones de los 28 Premios Forqué. La laureada Alcarràs, entre las finalistas Los ganadores se darán a conocer el próximo 17 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Redacción

martes, 8 de noviembre de 2022, 12:40 h (CET) Los Premios Forqué han anunciado las nominaciones de su 28 edición con Cinco lobitos, Apagón y Rapa como las producciones más votadas en sus categorías. En una de las temporadas más exitosas del audiovisual español reciente, que ha cosechado premios en festivales de todo el mundo, los galardones de la industria española abrirán la temporada de premios en la gala que se celebrará el próximo 17 de diciembre en Palacio Municipal – Ifema Madrid.



Las obras finalistas a los galardones de la industria audiovisual española fueron anunciadas en un acto celebrado en una sala de los Cines Capitol, presentado por Yolanda Flores que contó con la presencia de personalidades como Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA, Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Eduardo Fernández Palomares, Subsecretario del Ministerio de Cultura y Deportes, Daniel Rodríguez Martínez, Viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid o Andrea Levy, Delegada Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Los encargados de desvelar las obras finalistas fueron los actores Álvaro Rico, Amaia Salamanca, Eduardo Noriega y Macarena García y el director, Luc Knowles.

La citada Cinco lobitos, la película más votada en el apartado cinematográfico con cuatro nominaciones, competirá con Alcarràs, ganadora del Oso de Oro del prestigioso Festival de Berlín, As Bestas y Modelo 77 por el Premio Forqué al Mejor Largometraje de Ficción y/o Animación, que asciende a 30.000€.

En el apartado televisivo, donde Apagón y Rapa optan a tres galardones, las obras que compiten por el premio a la Mejor Serie de Ficción dotado con 6.000€ son las ya citadas Apagón y Rapa, e Historias para no dormir, actualización de la clásica antología de Chicho Ibáñez Serrador y La unidad (T2), de Dani de la Torre y Alberto Marini.

LA REÑIDA COMPETICIÓN POR EL PREMIO FORQUÉ

El debut en largometraje de Alauda Ruiz de Azúa, una historia familiar sobre la vida y la muerte que aborda maternidad, cuidados y desarraigo que le valió la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, opta a cuatro galardones: Mejor Largometraje de Ficción y/o Animación, Mejor Interpretación Femenina para Laia Costa y Susi Sánchez y Premio al Cine y Educación en Valores. Siguen por número de nominaciones Alcarràs, As Bestas, En los márgenes y Modelo 77, con opciones al Premio Forqué en dos categorías.

Alcarràs, segunda película de Carla Simón e histórica ganadora del Oso de Oro, además de la elegida para optar a nominación por España al Premio Oscar a Mejor Película Internacional, centrada en las vicisitudes de una familia agricultora que trabaja en campos de melocotones, opta al Forqué a Mejor Largometraje de Ficción y/o Animación y al Premio al Cine y Educación en Valores.

Por su parte, As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen que se presentó en Cannes y viene de alzarse con tres galardones en el Tokyo International Film Festival, concurre al premio a Mejor Largometraje de Ficción y/o Animación y a la Mejor Interpretación Masculina para Denis Ménochet. La película narra las vivencias de una pareja francesa instalada en una aldea rural de Galicia tras un conflicto con sus vecinos que acrecienta la tensión entre los lugareños.

Modelo 77, de Alberto Rodríguez, cierra las nominaciones a Mejor Película de Ficción y/o Animación, y peleará por el premio a la Mejor Interpretación Masculina para Miguel Herrán. Estrenado en el Festival de San Sebastián, este drama carcelario situado en la cárcel Modelo de Barcelona aborda la situación de la histórica Coordinadora de Presos en Lucha durante la Transición por sus quejas ante penas desmesuradas del sistema penitenciario español de la época.

La gala que se celebrará el próximo 17 de diciembre reconocerá a los mejores actores del año, con Anna Castillo (Girasoles silvestres), Laia Costa (Cinco lobitos), Laura Galán (Cerdita) y Susi Sánchez (Cinco lobitos) compitiendo por el Forqué a la Mejor Interpretación Femenina en cine; y Denis Ménochet (As Bestas), Luis Tosar (En los márgenes), Miguel Herrán (Modelo 77) y Nacho Sánchez (Mantícora) luchando por el galardón a la Mejor Interpretación Masculina. Ambos premios ascienden a 3.000€.

APAGÓN Y RAPA, LAS SERIES CON MÁS NOMINACIONES

En las categorías televisivas, que fueron incorporadas en la 26 edición de los Premios Forqué como reconocimiento a la importancia de las producciones de la pequeña pantalla, las series más votadas son Apagón y Rapa, ambas con tres nominaciones. Las dos obras citadas son, junto a Historias para no dormir y La unidad (T2), las candidatas al trofeo a la Mejor Serie de Ficción.

Apagón, antología apocalíptica coordinada por Fran Araujo y que cuenta con Alberto Marini, Alberto Rodríguez, Isa Campo, Isabel Peña, Isaki Lacuesta, Rafael Cobos, Raúl Arévalo y Rodrigo Sorogoyen en el guion y dirección de sus cinco capítulos, atesora tres nominaciones: a la Mejor Serie de Ficción y a la Mejor Interpretación Masculina de Serie para Jesús Carroza y Luis Callejo. La adaptación del podcast homónimo narra historias independientes en un mundo sin electricidad tras una tormenta solar que causa un apagón generalizado.

Por su parte, Rapa, thriller de Jorge Coira y Fran Araujo que explora los efectos del asesinato de la alcaldesa de un pequeño pueblo gallego, optará al galardón a la Mejor Serie de Ficción, así como a los premios a la Mejor Interpretación Femenina de Serie para Mónica López y Mejor Interpretación Masculina de Serie para Javier Cámara.

Así, las actrices que optan al premio a la Mejor Interpretación Femenina de Serie son Anna Castillo (Fácil), que consigue una segunda nominación como actriz en esta edición, Itziar Ituño (Intimidad), Mónica López (Rapa) y Natalia de Molina (Fácil), mientras que los más votados en la contraparte masculina, el Forqué a la Mejor Interpretación Masculina de Serie, fueron Javier Cámara (Rapa), Jesús Carroza, Luis Callejo (Apagón) y Luis Zahera (Entrevías). Ambos galardones están dotados con 3.000€.

Las candidatas al trofeo al Mejor Largometraje Documental (6.000€) son [REC] Terror sin pausa, de Diego López-Fernández, A las mujeres de España, María Lejárraga, de Laura Hojman, Labordeta, un hombre sin más, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti, y Sintiéndolo mucho, de Fernando León de Aranoa. Las películas que optan al premio al Mejor Largometraje Latinoamericano (6.000€) son la argentina Argentina. 1985, de Santiago Mitre, la panameña Cumpleañero de Arturo Montenegro, la chilena El castigo, de Matías Bize y la boliviana Utama, de Alejandro Loayza Grisi.

En la categoría de Mejor Cortometraje (3.000€) son finalistas Au pair, de David Pérez Sañudo, Cuerdas, de Estíbaliz Urresola, y Tótem Loba, de Verónica Echegui; y, finalmente, las candidatas al Premio al Cine y Educación en Valores son Alcarràs, Cinco lobitos, En los márgenes, de Juan Diego Botto, y La consagración de la primavera, de Fernando Franco. La Medalla de Oro, galardón honorífico de los Premios José María Forqué, se anunciará próximamente.

Más de tres mil productores audiovisuales, centros educativos y profesionales de medios de comunicación especializados, han participado en el proceso de selección de las nominadas que, a partir de ahora y hasta el 1 de diciembre de 2022 a las 21:00 horas peninsulares, determinarán en una nueva ronda de votaciones, los ganadores de la edición 28 de los Premios José María Forqué que se darán a conocer el próximo 17 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA.

