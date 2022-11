El mundo piruleta Pedro García Lectores

lunes, 7 de noviembre de 2022, 08:58 h (CET) Decía Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de las maravillas, que “la imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad”. Dos siglos más tarde, esa frase toma especial sentido cuando la ponemos en el contexto de nuestra ministra de Igualdad. Sería fácil sacar de ahí la segunda parte del libro de Carroll, que podríamos titular “El mundo piruleta de Irene”. Sería un best seller, no lo duden. Del género ficción, por supuesto.

La ministra nos tiene acostumbrados a grandes frases que quedarán para la posteridad. Pero la semana pasada pronunció una de esas que te hacen pensar “¿pero en qué mundo vive esta gente?”. Pues en su mundo piruleta, claro.

“La okupación es un problema inventado por la derecha”. Así, sin paños calientes. Sin pensarlo demasiado, porque eso de pensar hace daño. Obviando a las miles de personas afectadas por ello. Cuando un problema no interesa, se dice que lo inventa la derecha, y fin de la historia. Porque en el mundo piruleta de Irene la gente no okupa casas, la clase obrera vive en chalets en Galapagar con personal de servicio y la sociedad está compuesta de seres de sexo indefinido, que deben ser como las hadas, pero de izquierdas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

