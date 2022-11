La sanidad pública en la UCI Dado que tenemos un Gobierno progresista, antes de acabar la legislatura, le queda una asignatura pendiente muy importante Conchi Basilio

jueves, 3 de noviembre de 2022, 08:59 h (CET) La sanidad pública en España ha pasado de ser una de las mejores del mundo a estar en la UCI, no solo llevamos muchos años en decadencia, sino que cada vez está más estrangulada, en todos los sentidos.

Cuando nos ha llegado la pandemia, se ha visto la falta total de todo en general, hasta el punto de tener que elegir, quien debería vivir o no, por falta de respiradores y de todo en general, lo mismo médicos que enfermeras, luchaban hasta la extenuación, algo que ya venia desde hace demasiado tiempo yendo a peor, porque no se ha invertido en sanidad ni investigación lo suficiente, cosa que en otros países no ha pasado, nuestros mejores médicos y enfermeras se van al extranjero, por el simple hecho de que aquí no se les valora ni se les paga como en otros países y a día de hoy hay tratamientos que se están utilizando contra el cáncer y problemas de huesos, por poner un ejemplo, que podría enumerar muchos más, pero si los necesitas te los tienes que pagar tú, si es que puedes , porque aquí no entran en nuestra Sanidad Pública.

Pero llegamos al peor dato, no tenemos médicos de ninguna clase, ni de familia, suficientes para cubrir las vacantes y de especialistas ya ni hablamos, porque simplemente no los hay, quedan cuatro con su edad a punto de jubilarse, que también tienes que ir por privado, dada la lista de espera de casi un año para que te atiendan en la sanidad pública, que Dios te libre de tener algo malo. Puesto que durante la pandemia solo de cáncer se han muerto miles de personas ya que solo se atendía para el SARS COV 2, no había suficientes medios.

Dado que tenemos un Gobierno progresista, que tanto mira para el proletariado y que ha aumentado el índice de armamento, para estar a la altura que exigía la Unión Europea, antes de acabar la legislatura , le queda una asignatura pendiente muy importante, sin la cual no podrá sacar el aprobado, la completa renovación de la Sanidad Pública en España,

Con toda la dotación de sanitarios necesarios para nuestros ciudadanos.

Con más dinero para investigación, “ que no destinan suficiente para esto ”.

”. Valorando y pagando lo justo y necesario para que no se vayan de España.

Recortando las listas de espera, “ pero ya ”.

”. Aprobando las medicaciones que en otros países tienen al alcance de la mano y aquí se nos está negando, si no las pagas tú de tu bolsillo.

Que no prohíban a los médicos hacer pruebas exhaustivas para detectar posibles males mayores, porque no basta con una analítica y una radiografía, ya que esta última no es suficientemente fehacienteen muchos casos y se necesita una resonancia o un TAC, pero eso, no está aceptado por las Jerarquías.

Que tenemos suficientes médicos estudiando, que la facultad está llena.

Que lo más importante es la vida de una persona, tenga la edad que tenga, todos tenemos los mismos derechos.

Que algunos sanitarios están sufriendo ataques de pacientes cansados de esperar por una buena atención, algo que no apruebo , pero la culpa es de quien está acabando con la Sanidad Pública.

Que la Unión Europea nos está concediendo millones para salir adelante y no se resuelve lo más importante, la salud, que es lo primero.

Existen unos 350.000 políticos que sobran, cobrando cantidades ingentes de dinero, con más coches oficiales que Estados unidos y Europa juntos, recórtense tanto dispendio, esto es más que vergonzoso, mientras la pobreza en España llega a limites desorbitados en pleno siglo XXI.

Porque si llega una tercera guerra mundial, con unas cuantas bombas atómicas desaparecemos todos de un plumazo y para que sirvió aumentar el índice de armamento, por favor señores gobernantes, solucionen los problemas de hoy, del ahora, mañana ya se verá. SEÑOR SANCHEZ LE QUEDA UNA ASIGNATURA PENDIENTE, LA SANIDAD PUBLICA. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

