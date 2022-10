Dicen que la distancia nos reúne Ronald Bracho me ha mostrado que podemos cruzar los océanos para reforzar la cultura de la ciudadanía Carlos Ortiz de Zárate

lunes, 31 de octubre de 2022, 09:01 h (CET) ¿Quién podía esperar que desde Maracaibo se escuchara mi voz? Ronald Bracho me ha mostrado que podemos cruzar los océanos para reforzar la cultura de la ciudadanía. Me llamó por Whatapp, hablamos un buen rato, ambos compartimos el ansia de unirnos para reforzar una cultura que defienda unos Derechos Ciudadanos que conquistaron nuestros antepasados con tesón y sangre.

Los medios de comunicación que más impactan están en manos de cuatro o cinco familias. Felizmente que existe Siglo XXI y otros, que nos dan voz a l@s disidentes. Siglo XXI publicó, por entregas, mi segunda novela, EL PRINCIPADO DE LA FORTUN, soy, afortunado de ser uno de los columnistas.

#CafeYConverso #entrevistas #ronaldbracho ha sido una gran sorpresa para mí. Es una plataforma que nos incita a unirnos. Escucha esta entrevista:







