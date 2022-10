Cavani: "Mestalla es un estadio mágico, tiene algo que motiva mucho" El delantero desgrana en DAZN la actualidad del Valencia y sus primeros meses en la capital del Turia Redacción

sábado, 29 de octubre de 2022, 12:23 h (CET)

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrecerá en la previa del Valencia - FC Barcelona (20:30 h), una entrevista exclusiva con Cavani, jugador del conjunto ché, equipo al que llegó este verano procedente del Manchester United. El uruguayo analiza el arranque de temporada de su nuevo equipo, su llegada y la del nuevo entrenador, Gennaro Gattuso, que han servido para volver a conectar a la plantilla con la afición: “Cómo vive el fútbol la gente, cómo empuja… Es algo que al final es importante para nosotros, los futbolistas. Que haya conexión con la gente es algo que a nosotros nos empuja mucho a dar también lo mejor cada partido”.



Durante la entrevista, el valencianista también reconoce que Mestalla es un estadio muy especial: “Lo vivo de una forma muy intensa, muy linda, porque me gusta que haya esa cercanía con el equipo, que se viva el fútbol de esta manera. Es un estadio mágico, tiene algo particular que motiva mucho”, añade.

Cavani será uno de los protagonistas del duelo que este sábado va a disputar su equipo frente al FC Barcelona y que podrá seguirse en exclusiva en DAZN. El uruguayo destaca la preparación de su propio equipo para encarar el choque: “Cuando trabajas con una buena mentalidad y concentrado, es muy probable que limites las virtudes de tu rival. Preparamos cada partido como una final. Es verdad que en los últimos partidos hemos acariciado la victoria. Seguramente nos están faltando cosas y en busca de eso estamos. En la previa de este partido estamos trabajando de la misma manera, buscando los detalles que nos harán marcar la diferencia en los partidos que vienen. Tenemos mucha confianza en el equipo y en el trabajo“.

La mejor cobertura para el Valencia - FC Barcelona, en DAZN

La entrevista con Edinson Cavani, es el mejor aperitivo para el duelo entre Valencia y FC Barcelona, un partido en el que los de Gattuso buscarán dar la gran sorpresa de la jornada ante un conjunto blaugrana que no quiere perder la estela del liderato, del que le separan tres puntos. El choque contará con la narración y comentarios de un equipo formado por Miguel Ángel Román, David Villa, Vicente Rodríguez, Jonathan Soriano, Sandra Díaz, Rafael Escrig y Ainhoa Pérez.

Los suscriptores de DAZN también podrán disfrutar de los siguientes encuentros ligueros durante esta jornada: Cádiz - Atlético de Madrid (sábado, 15:45 horas), Osasuna - Valladolid (domingo, 13:30 horas), Athletic Club - Villarreal (domingo 30, 18:30 horas) y Elche - Getafe (lunes, 20:30 horas).

