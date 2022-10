Acaba de aterrizar en España, hace apenas unas semanas, una de las posibles mejores novelas históricas sobre piratas que vamos a tener entre nuestras manos. Se trata de Venganza en Tierra Firme y su autora es Leticia Tello. La escritora ha sido fichada por el grupo editorial Penguin Random House y editada por Grijalbo. La obra ya se puede adquirir en librerías.



¿Por qué has escrito Venganza en Tierra Firme, Leticia? Va a sonar a tópico, pero escribí Venganza en Tierra Firme porque era la historia que me hubiese gustado leer en ese momento y que no encontraba.

¿Cómo se te ocurrió la idea? Empecé a escribir esta historia en 2014, así que ya ni me acuerdo, la verdad. Sí que recuerdo que quería escribir un libro ambientado en el Caribe, durante el siglo de oro de la piratería y protagonizado por una mujer; y también quería desterrar en él todos los mitos que la cultura popular ha sembrado alrededor tanto de la piratería como de la presencia española en América, la llamada «leyenda negra». Pero desconozco cómo llegué a la historia del Olonés, que fue realmente lo que me hizo armar la trama de la novela, ya que, como personaje real que fue, la narración se ajusta a él.

¿Crees que aún queda mucho camino que recorrer en cuanto a perspectiva de género en la literatura? No, no creo que quede camino por recorrer. Ya hace cuarenta años se escribían muy buenas historias con perspectiva de género. Tal vez el problema sea que, al no reeditarlas, están cayendo en el olvido. Y es una pena.

¿Cómo ha sido el proceso de documentación de esta novela? Fue muy, muy bonito.Personalmente, esta parte, junto con las correcciones, son mis favoritas de la creación de una novela. Aprendí muchísimo. Aprendí mucho y de todo: de la pirateríade la época, dela moda, la higiene, las costumbres, de cómo se administraban las colinas de ultramar… Pero sobre todo de barcos: los nombres de cada mástil y vela, secciones en las que se dividen, las normas abordo, la vida cotidiana… y, en general, mucho vocabulario náutico.

¿Quién fue el Olonés? Fue uno de los piratas más sanguinarios y despiadados del Caribe. Se cuenta que arrancaba el corazón a sus víctimas antes de que estas muriesen.

¿Cuáles dirías que son tus autores de cabecera en novela histórica? José Calvo Poyato, Matilde Asensi y Jesús Maeso de la Torre son los primeros que me vienen a la mente. Aunque, dado que considero que en España tenemos muy buenos autores de novela histórica, dependiendo de qué ambientación hablemos, mencionaría a unos u otros.