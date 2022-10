Nueve de cada diez consumidores en España quiere ser menos contaminante en sus compras

El mercado de segunda mano se convierte cada día más en una opción de consumo preferente en España. Tan solo el año pasado en Milanuncios, la app con más experiencia en el mercado de segunda mano, se publicaron más de 6,3 millones de anuncios y en los primeros nueve meses de 2022, esta cifra ya alcanza los más 4 millones de nuevos anuncios.

Además de tratarse de una opción de compra más económica, el mercado de segunda mano se presenta como un potente aliado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias a que alarga la vida útil de los productos y evita la fabricación de uno nuevo, fomenta así una producción y un consumo más responsables, en línea con el objetivo número 12 de los ODS marcados por Naciones Unidas. Tanto es así que, según el informe de El efecto Medioambiental del mercado de segunda mano, parte de la iniciativa Cierra el Círculo de Milanuncios, en 2021 este ahorró en España 1.473.522 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones de España en tres días completos.

Los usuarios son conscientes de esta realidad, tal y como confirma la última encuesta de Cierra el Círculo, el 84% de los usuarios considera que fomentar el consumo de segunda mano es fomentar un consumo más sostenible. Además, el 89% de los consumidores en España afirma su deseo de ser menos contaminantes. Para ello evita el desperdicio de comida (22,6%), recicla (21,9%), dona la ropa que no utiliza (17,6%) o utiliza transporte público o vehículos sostenibles (10,4%). En este sentido, las aplicaciones móviles como Milanuncios y las tecnologías digitales, se posicionan como un factor crucial, pues su llegada ha facilitado el acceso a estos servicios y democratizado esta alternativa de consumo a los usuarios.

Las conclusiones de este análisis han sido presentadas esta mañana durante un evento en las oficinas de Adevinta por José Lezcano, General Manager de Milanuncios. Además el evento ha contado con la participación de Román Campa, CEO de Adevinta Spain; Mariano González Sáez, viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, y responsables de marketing de diversas compañías con foco en sostenibilidad como FREE NOW, Blablacar o Too Good To Go. La compañía también ha presentado sus compromisos para continuar su labor de promover el mercado de segunda mano como herramienta de sostenibilidad, entre ellos, destaca la divulgación de materiales y campañas que den a conocer el impacto medioambiental que tiene comprar o vender un producto de segunda mano, además de concienciar sobre la contaminación asociada a la fabricación de productos nuevos.

La inflación, catalizador del mercado

El análisis observa un notable crecimiento de las visualizaciones desde el mes de mayo, con la subida de la inflación y la inestabilidad económica. Entre mayo y septiembre de 2022, la demanda se ha incrementado un 29%, creciendo para todas las categorías. Destaca especialmente la categoría de moda y complementos, con un crecimiento en visualizaciones del 68% entre mayo y septiembre. Este incremento es generalizado en el mismo período para todas las categorías a excepción de Formación y Libros, que se mantiene estable, algo que podemos asociar a que la estacionalidad comienza justamente en el mes de septiembre.

Cuando se pregunta a los usuarios por las razones que les hacen utilizar el mercado de segunda mano, un 39% afirma que, cuando venden un producto, quieren deshacerse de él pero que no quieren tirarlos a la basura, siendo este el motivo fundamental seguido de recuperar parte del dinero (30%). Sin embargo, preguntando por las razones por la que compran productos de segunda mano, un 60% lo atribuye al precio.

Estado del mercado de segunda mano

Entre enero y septiembre de 2022, el mercado de segunda mano ha generado un valor de más de 4.014 millones de euros gracias a sus más de 4 millones de anuncios. Las categorías que más anuncios han registrado en este período han sido Motor, Casa y jardín y Tecnología. En cuanto a la demanda, las categorías que más visualizaciones registran son Motor, Casa y jardín y Moda y Complementos.

Por productos, lo más demandados son coches, bicicletas y furgonetas en los primeros puestos, seguidos de iPhone y sillas. Por su parte, los productos donde más está creciendo la demanda, es decir las tendencia más pujantes de 2022, son vestido de novia, con un incremento de su demanda del 121% respecto a enero a septiembre de 2021, maleta (101%), Nike (78%), Airsoft (77%) y Louis Vuitton (70%). De este Top5, cuatro de los términos más populares se corresponden con la categoría de Moda y Complementos, confirmando el incremento de este vertical, que es también la categoría que más crece en total con incremento de su demanda del 25% entre comparación con los primeros nueve meses de 2021.

“Desde Milanuncios consideramos que estamos más que preparados para “cerrar el círculo”, es decir, consumir de una manera más consciente y respetuosa con el medioambiente. Nuestro planeta necesita un respiro y para ello tenemos que cambiar la forma en la que consumimos en nuestro día a día. Por suerte cada vez encontramos más personas preocupadas por su impacto medioambiental que quieren encontrar una alternativa sostenible a su consumo, es decir, que existe una necesidad en la sociedad de iniciativas de economía circular, colaborativa y/o sostenible. Desde Milanuncios nos comprometemos a seguir promocionando el mercado de segunda mano y el acceso de los usuarios a este de manera fácil y segura” declaraba José Lezcano, General Manager de Milanuncios en Adevinta España.