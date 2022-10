​Se crea RIETE, app para ayudar a los médicos a tomar decisiones sobre el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa La ETV es la tercera causa de muerte vascular en España Francisco Acedo

martes, 25 de octubre de 2022, 11:35 h (CET) La enfermedad tromboembólica venosa (ETV, trombosis venosa y embolia pulmonar) es la tercera causa de muerte vascular en España, tras el infarto de miocardio y el ictus. Según la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), una de cada cuatro personas en el mundo fallece debido a un coágulo de sangre, más del 50% de los casos de ETV se da en hospitales y una de cada 15 personas con un cáncer desarrolla una ETV.



Se trata, pues, de una enfermedad transversal que suele aparecer en personas mayores, pero también en mujeres que toman anticonceptivos, embarazadas, después de una cirugía, una inmovilización o un viaje largo. Para conocer mejor la historia natural de la ETV, cómo prevenirla y cómo tratarla nació hace 20 años el Registro RIETE, actualmente la mayor base de datos sobre ETV, con información de más de 110.000 pacientes de todo el mundo.

Coincidiendo con el 20 aniversario del registro y con el conocimiento acumulado durante estos años, se ha puesto a disposición de los médicos la aplicación móvil RIETE, una herramienta para consultar, en tiempo real, ocho gráficos interactivos que recogen situaciones muy habituales en la práctica clínica:

factores de riesgo de ETV

ETV y cáncer

ETV y cáncer oculto

ETV y cirugía

mortalidad a los 30 días

signos y síntomas tras ETV

hemorragias graves y recidivas

hemorragias graves y recidivas en pacientes con cáncer

Estos gráficos pretenden ayudar al facultativo a tomar decisiones y mejorar el manejo de la ETV, “puesto que en algunos casos el tratamiento de la trombosis y de la embolia pulmonar es un delicado juego de equilibrios para evitar que la sangre se disuelva en exceso o sea demasiado espesa, además de evitar interferir en otras características del paciente (desde un cáncer a un embarazo)”, señala el doctor Manuel Monreal, presidente de la fundación FUENTE y coordinador de RIETE.

Considerado como el “Google de la trombosis” por los especialistas, el Registro RIETE está avalado no solo por la gran cantidad de datos basados en la vida real, sino que acumula más de 250 artículos científicos y colaboradores en más de 20 países.

Otras funcionalidades de la app

Además de los gráficos interactivos, la aplicación también permite consultar las guías clínicas relacionadas con la ETV, todos los artículos de RIETE (clasificados por tema), distintas escalas pronósticas y otros recursos que pueden ayudar a los sanitarios.

Es una herramienta gratuita, dirigida tanto a profesionales como a pacientes, disponible para sistemas iOS y Android y en castellano e inglés. En ella, los usuarios pueden consultar información rigurosa y actualizada. Es un proyecto de la Fundación para el Estudio de la Enfermedad Tromboembólica en España (FUENTE), en colaboración con la Asociación para el Estudio de la Medicina Vascular en España (ASEMEVE) y posible gracias a una beca educacional de la Alianza BMS-Pfizer.

Webinars para profundizar en la ETV

En este año 2022, junto al lanzamiento de la aplicación RIETE, ASEMEVE y FUENTE han organizado el ciclo ‘Encuentros virtuales con expertos en ETV’, que se desarrollarán mensualmente hasta el año 2024. En cada una de estas charlas un especialista en ETV profundiza en un aspecto concreto de la enfermedad: desde el cáncer y la covid-19 hasta la edad o el sexo de los pacientes. Son sesiones en las que suelen presentarse datos inéditos, están abiertas a cualquier profesional sanitario y son gratuitas.

El abordaje de la enfermedad tromboembólica venosa ha experimentado una gran evolución en las últimas décadas. “Al igual que hace 30 años el oncólogo trataba un cáncer de mama con la misma pauta para todas las pacientes y en la actualidad cada paciente recibe un tratamiento personalizado, en la ETV hoy también se podría (y debería) diseñar un protocolo de tratamiento individualizado para cada paciente”, explica el Dr. Monreal.

Así, según las características de cada paciente, el riesgo de sangrar o de repetir el evento trombótico dentro de los primeros 90 días (la duración mínima habitual del tratamiento) difiere notablemente. Los resultados cambian según el sexo del paciente (las mujeres tienen más riesgo de hemorragias que de repetir la ETV, mientas que en los hombres ambas posibilidades prácticamente se igualan), su edad o su historial médico. La situación también es distinta si el enfermo tiene Covid-19, puesto que esta patología favorece la aparición de una ETV (un 20% de los casos).

“Desde este año 2022, gracias a esta aplicación móvil, podemos difundir la información del Registro RIETE y mediante estos encuentros virtuales compartirla y profundizar en ella”, concluye el Dr. Monreal. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

