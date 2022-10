El régimen talibán y la falta de seguridad política en Afganistán

El concepto de seguridad es la inmunidad frente a la agresión, la libertad frente al miedo y la posesión forzosa. Esto significa que las personas no deben tener miedo de sus legítimas libertades. Pero la seguridad política es una de las agendas de las doctrinas de seguridad ampliada que propone la escuela de Copenhague. Básicamente, la seguridad política es una de las dimensiones básicas de la seguridad, que tiene una fuerte conexión con la consolidación o inestabilidad de un orden político establecido.

La seguridad política significa básicamente mantener los derechos legítimos, asegurando que un gobierno político proporcione la paz necesaria para el pueblo. La seguridad política, manteniendo las libertades necesarias para el derecho a la libre determinación, requisitos como el derecho a participar en los asuntos políticos, tener libertad en las creencias y opiniones políticas, el derecho a expresar opiniones sobre la participación política, el tipo de militar político, y en resumen todas las posibilidades que un ciudadano Una persona política civilizada considere necesarias para la vida democrática.

Pero en Afganistán, especialmente después del gobierno tiránico de los talibanes, no existe un gobierno político legítimo, por lo que su fuente sea la voluntad del pueblo basada en la existencia de libertades políticas, de modo que el gobierno político puede hacer frente a varios amenazas externas. En un sistema en el que el pueblo no tiene cabida, seguramente el gobierno político autoritario no prestará atención a garantizar el nivel de participación de los ciudadanos en la acción política. Al violar gravemente la seguridad política de los ciudadanos de Afganistán, el régimen talibán se ha enfrentado a graves riesgos para el principio de seguridad política y la seguridad nacional de Afganistán en su conjunto. Este régimen continúa reprimiendo severamente al pueblo, cuyo mensaje es la alienación de su soberanía política de la voluntad del pueblo y la falta de apoyo popular a este régimen. Con ello, la seguridad gratuita y el principio de igualdad de las personas en la sociedad se verán severamente dañados y se harán más notorios los riesgos de recrudecer la crisis de legitimidad política en ausencia de seguridad política.

Además, uno de los temas más importantes que garantizan la seguridad política en una sociedad es la distribución del poder y la forma del sistema político. Bajo el gobierno de los talibanes, la forma de tomar decisiones sobre el sistema político en el país ha sido arrebatada a la gente y la gente de la sociedad está bajo una fuerte presión debido a la propuesta sobre el sistema político. Porque esta dieta es una dieta completamente cerrada y no abstracta. No hay diversidad intelectual en él en su forma significativa, y los ciudadanos no están incluidos en el colorido de las opiniones sobre su esplendor. En tales regímenes no participativos, la circulación del poder político y la rotación de las élites no pueden reflejarse ni tolerarse. Cada vez que la tolerancia de un gobierno político ante el pueblo es breve, su vida se acorta y los terrenos para su caída y derrumbamiento se hacen favorables.

En un país protegido de las plagas políticas y la propagación de la tiranía, el deber de un gobierno para proteger la seguridad política es prevenir el caos político proporcionando la presencia de personas en las actividades políticas, evitando la injerencia de extranjeros en los asuntos del país y la madurez del sistema político. Parece que los talibanes, además de los principales desafíos y la falta de comprensión necesaria de la gobernabilidad, violan ampliamente la seguridad política de los ciudadanos. Esta flagrante y continua violación de la seguridad política de los ciudadanos ha creado motivos de inquietud.

Hoy, los talibanes se enfrentan a una insatisfacción histórica y sin precedentes. La mayoría absoluta de la sociedad odia este régimen autocrático y totalitario, y se nota la distancia considerable entre el régimen talibán y la voluntad del pueblo de ganar legitimidad interna y externa. Los talibanes, independientemente de la voluntad del pueblo, continúan con su gobierno opresivo bajo el nombre de religión y la implementación de la ley islámica. Esta, debilita los cimientos básicos de la seguridad y hace que sus cimientos se tambaleen. Por eso, decimos que el régimen talibán es un flagrante violador de los derechos fundamentales de la seguridad de las personas y carece de seguridad política.