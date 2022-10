NZERO y la Federació Catalana de Ciclisme, comprometidos con la sostenibilidad Dejan claro su compromiso de dar continuidad de forma sostenible a un deporte que cada día gana más adeptos Redacción

La innovadora marca de lubricantes y ceras orgánicas, NZERO, establece un marco colaborativo con el objetivo de beneficiar a los competidores, socios/as y mecánicos de la federación, y que refuerza el compromiso medioambiental de ambas organizaciones.

La marca NZERO, empresa barcelonesa que desarrolla y comercializa ceras y lubricantes 100 % orgánicos, y la Federación Catalana de Ciclismo, han llegado a un acuerdo de colaboración por el que Nzero se convierte en el proveedor oficial de los vehículos de asistencia utilizados en competiciones y salidas organizadas por la Federación. El Acuerdo también permitirá la promoción de la marca NZero en diversas competiciones organizadas por la Federación, así como entre todos los federados, los cuales, si están adscritos a la plataforma de ventajas Club Per Ser Tu, podrán disfrutar de un 23 % de descuento en todos sus productos. Además, el equipo de mecánicos de la Federación también dispondrá de la gama de productos NZERO para sus diferentes actividades.

NZERO: Performance y sostenibilidad

NZERO es marca de Marteen Sports World (MSW) fundada en 2015. Una empresa con sede en Barcelona que como resultado de su investigación técnica permite a deportistas (ciclismo y esquí) disponer de la 1.ª gama de lubricantes de alto rendimiento y máximo respeto con la naturaleza.

El modelo de éxito de NZERO basa su compromiso en la sostenibilidad, el uso de ingredientes vegetales, naturales y nunca provenientes de recursos minerales. Esta dinámica de investigación establece una operativa de búsqueda constante de fórmulas que puedan potenciar la funcionalidad y la efectividad, pero siempre evitando uso de aquellos productos que no sean biodegradables y que no sean absorbidos por el entorno de forma natural.

Guillem Capellades, fundador de NZERO, precisa: “El ciclismo es uno de los deportes que más ha crecido en los dos últimos años. Un deporte que realiza gran parte de su actividad en la naturaleza, por lo que es de vital importancia reducir al máximo el impacto". A la misma vez, Richard Croyle, Director de Innovación de NZERO matiza que: “NZERO no solo es sostenibilidad, también y por primera vez podemos hablar de rendimiento. En laboratorio y con ingenieros químicos hemos desarrollado una serie de productos de prestaciones altísimas con mezclas de compuestos bio y orgánicos especificos que estamos patentando.” La razón es que uno de los principales motivos por los que se utilizaban lubricantes tóxicos provenientes del petróleo era el rendimiento, lo que limitaba la entrada de fórmulas sostenibles.

Con este acuerdo, Federació Catalana de Ciclisme y NZERO, dejan claro su compromiso de dar continuidad de forma sostenible a un deporte que cada día gana más adeptos, y que en muchas ciudades ya se ha convertido en uno de los medios preferidos para la movilidad.

