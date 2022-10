Política ideológica y populista… de cuatro años La utilización de las “ideologías” como herramientas para intentar transformar la sociedad, no es nada nuevo Ángel Alonso Pachón

lunes, 24 de octubre de 2022, 09:20 h (CET) “Puedes eliminar la naturaleza con una hoz, que volverá a brotar constantemente”, (Horacio, siglo I a.C.).

Puede que Horacio nos haga reflexionar y nos demuestre que la “vida” y su “naturaleza” pueden ser manipuladas pero jamás destruídas. Sería muy conveniente que nuestros políticos, los que se hacen llamar “servidores públicos”, leyeran a Horacio, a Heródoto, a Ovidio y a Tácito.

La historia nos describe, de la mano de esos intelectuales clásicos, “como eran sus vidas, sus guerras, sus políticas, sus crímenes, sus delitos, sus mujeres y sus amantes...” (Caroline Taggart) Decía Horacio: “sólo somos estadísticas, nacidos para consumir recursos”. Nuestra vida, nuestra sociedad, en esencia no ha cambiado mucho, somos como ellos o ellos, según sus escritos, eran como nosotros.

La utilización de las “ideologías” como herramientas para intentar transformar la sociedad, no es nada nuevo; en el fondo, todo ello conlleva dentro el ansia de PODER, de MANIPULACIÓN, de DIVISIÓN, para bien personal o grupal.

Retrocedemos la historia al augurio interesado delos “nuevos artífices”... Colocamos fronteras a la historia, como límites coercitivos de lo que llaman diálogo o apoyos... pero la “historia de verdad”, como dicen los clásicos, siempre volverá a reescribirse.

Proclamamos la defensa a ultranza de los “TRANS”... realidad social, perpetuamente social, perpetuamente manipulada, perpetuamente perjudicada (por la política, que no por las personas)... realidad social, hoy, cocinada por políticos ignorantes, crecidos por la soberbia del poder... el derecho de los “TRANS” debe estar protegido, SÍ, pero por la ciencia médica, por la naturaleza real, no sólo por una naturaleza afectiva inmadura, inventada por ciertos políticos populistas, mezcla de realidades interesadas.

Seguimos recorriendo a salto de mata nuestra “épica sociedad”, encontrándonos con los políticos insultantes de la vida, que se dedican a CONFUNDIR realidades naturales necesitadas de todo el apoyo médicoy socialque necesiten con realidades naturales llenas de vida, que a ciertas personas no les interesa llevar, cuidar y recoger.

Las libertades, los derechos, deben empezar por conocer y reconocer la naturaleza, las consecuencias de los actos voluntarios, la vida concebida por actos libremente realizados... Mientras eso no sea una realidad, estaremos en manos de aquellos que piensan que segando la pradera ya no crecerá la hierba.

Una amalgama de leyes, redactadas, según los expertos, por “negros” sin experiencia... Leyes con contenido ideológico, que nacen muertas por llevar dentro de sí la DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD. No he dado nombres de responsables, ni he publicado el silencio de profesionales que olvidan sus “juramentos” (deben ser aquellos técnicos suspensos, pero con carrera de “méritos de partido”) Como decía Horacio “Puedes eliminar la naturaleza con una hoz, que volverá a brotar constantemente”.

La VIDA, la HISTORIA, la MUERTE... volverán a ser “naturales”, como el UNIVERSO, que nos acoge, pero no nos equivoquemos nunca consentirá que le DESTRUYAMOS...

¡Qué sigan jugando las mentes luminosas, bien pagadas!...pero La LUZ volverá al amanecer y recorrerá el DÍA hasta el ATARDECER... ¡AUNQUE NO LES GUSTE A ALGUNOS!

Me llamo, YO... que significa LIBERTAD.

