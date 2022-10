Ethereum PoW, la criptomoneda que rompe el esquema y sube un 150% tras el Merge

El Merge de Ethereum provocó reacciones diversas reacciones dentro del mercado cripto, la mayoría, sin embargo, no fueron positivos, retrocediendo la propia Ether un 10% al día siguiente. Sin embargo, otras criptomonedas altcoins parecen más bien haberse beneficiado de su competidor. Ethereum PoW (ETHW), tras una caída durante el evento, ha logrado recuperar un 150% en muy poco tiempo, llamando inevitablemente la atención de los inversores y, por supuesto, de los mineros, quienes han buscado refugio en criptomonedas diferentes a las principales dependientes de Ethereum.

Si bien la mayor parte del valor de las criptomonedas se basa principalmente en la innovación tecnológica y la especulación, también influye un indicador, la capitalización de mercado, que por lo general es la primera en caer poco antes de que los precios se desplomen en el mundo cripto. En el caso de ETHW, según CoinMarketCap, este indicador es mucho más bajo que la de ETH, pero en cambio, la de ETH no ha dejado de bajar y la de ETHW ha crecido mucho en las últimas semanas.

El precio de Ethereum PoW y su potencial

Según los últimos informes, el pico máximo más reciente de ETHW fue de USD 13.8, mejorando en comparación de su rentabilidad anterior, que rondaba los USD 5. A pesar de esto, no se puede negar que a la criptomoneda le falta mucho para posicionarse en los mismos valores que había obtenido antes del Merge, cuando había alcanzado un máximo de alrededor de USD 58 para el día 2 de septiembre.

Tras esto, describió una tendencia bajista significativa para luego tener un nuevo pico días antes del Merge, el cual tocó los USD 39, tras lo cual sufrió una estrepitosa caída que coincidió con el evento. A partir de allí, a diferencia de Ether, ha logrado recuperar valor, aunque su línea de tendencia sigue siendo algo plana, ciertamente la dirección es hacia arriba.

A pesar de que, tras tocar los USD 13, ETHW retrocedió a USD 10, su valor actual se encuentra un 220% por encima del nivel alcanzado después de la fusión. El potencial de ETHW se ha hecho notar entre la comunidad de inversores, quienes han empezado a apostar por la altcoin, mejorando las previsiones a corto y mediano plazo de la criptomoneda, además de la ya citada capitalización de mercado, que también se ha ido recuperando sin prisa, pero sin pausa.

¿Qué es Ethereum PoW?

Seguramente la cifra PoW te sonará de algo que, según la compañía, había decidido eliminar. De hecho, Ethereum PoW es la red de alternativa de la plataforma que continuará utilizando Proof of Work para el minado. Es decir, que incluso tras el Merge, no toda la red pasará al protocolo de Proof of Stake (Ethereum PoS). Esto era ampliamente conocido por los usuarios de la red, quienes, al toparse con el brutal retroceso de la red principal, decidieron refugiarse en otras criptomonedas.



A pesar que la compañía matriz anunció que el Merge fue un éxito, no es ni de lejos un secreto el efecto negativo que tuvo sobre el mercado. Esta red en específico, la que trabaja con Proof of Work, tiene excelentes pronósticos, y se espera un período de bull Market muy productivo para el token, mientras la versión PoS sigue en incertidumbre.