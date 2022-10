La lucha contra el Covid Jesús D Mez Madrid, Girona Lectores

martes, 18 de octubre de 2022, 08:27 h (CET) La lucha contra el Covid y sus consecuencias económicas ha permitido que los socios de la Unión Europea hayan dado pasos muy importantes. Sin la ayuda de los Fondos Next Generation los países del sur hubiesen quedados sepultados por la crisis. Se ha emitido deuda conjunta, solución que hasta ahora era impensable.

Antes de la guerra, las posiciones hacia Rusia eran muy variadas: unos la consideraban un aliado, otros un desafío estratégico. La invasión ha servido de revulsivo: se ha adoptado un paquete de sanciones sin precedentes, Alemania ha cambiado su política exterior. Ha sido posible una acogida de refugiados ucranianos que ha dejado atrás lo sucedido en 2015. Para afrontar la crisis generada por el cierre del gaseoducto Nord Stream se va a aprobar una política energética común. El nacionalismo implica pobreza e inestabilidad. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

