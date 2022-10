​Iván Zayas, un valor de futuro

Las tierras del Mediterráneo y de Valencia han dado grandes voces desde generaciones como han sido Nino Bravo, el mismo Francisco y tanto otros que recordamos. Ahora no es una excepción y pese a su juventud lleva ya muchos años de tablas, éxitos y de entrevistas en las mejores cadenas de radio nacionales como son Cadena Ser, Cadena Cope, M80 y un largo etc... Ha actuado en cadenas nacionales de la talla de Tele Cinco y ha colaborado con importantes nombres surgido de la gran fábrica de talento que supuso Operación Triunfo. Hablamos del gran Iván Zayas, que ha actuado como estrella en el día del Orgullo en Madrid 2019 antes de la pandemia (https://www.youtube.com/watch?v=ZVYD45smJcs) ante miles de espectadores entusiasmados.



Comenzó con apenas cuatro años haciendo teatros y a los catorce ya estaba haciendo los coros junto a su padre y su tío y de ahí al estrellato. Cantante, compositor y ante todo un gran artista que por ser discreto si cabe realza su persona. Últimamente nominado a los Premios Talento Latino. Ahora estrena su nuevo tema Sensación, que seguro, será un nuevo éxito: https://www.youtube.com/watch?v=s8uSxjvLF5c

He tenido la oportunidad de realizarle una entrevista que ha decidido contestarme a pesar de su agitada agenda, no sólo por su apretada agenda sino porque es el embajador del Proyecto Maestro Kid. Las fotos son obra de Alexrf Fotografía y el vestuario es de Vera Ortiz.



1- Desde que comenzaste no has parado de cosechar éxitos y reconocimientos en el mundo de la música ¿Cómo vive Iván Zayas tanto éxito siendo tan joven y con una larga y exitosa carrera profesional en el futuro? Trabajando muchísimo y sufriendo mucho porque el mundo de la música ha evolucionado y los artistas tenemos que adaptarnos para intentar dar lo mejor al público. Lo más importante es aprender todos los días porque es una industria donde siempre aprendes algo y eso es maravilloso porque adquieres madurez y seguridad.

2- ¿En dónde reside el éxito de tu música? Para mí el éxito es hacer lo que me gusta y lo que me da la gana sin tener la necesidad de que me estén mandando o dirigiendo constantemente. Me gusta equivocarme para aprender y a veces se tiene más reconocimiento por parte del público y otras se tiene menos. Lo que me hace feliz es cantar delante de miles personas y en directo para estar nervioso y ponerme a prueba.

3- ¿Llevas la cuenta de los conciertos que has dado desde que se lanzó tu primer disco? He dado muchos conciertos tanto en solitario como en orquestas y en grupos. La verdad que todos son tan especiales porque me emociono como un niño cuando va por primera vez al circo o quiere escribir la carta a los reyes magos.

4- Has actuado en numerosos escenarios, ¿en cuál o cuáles aún no los has hecho y te gustaría hacerlo, y por qué? Me gustaría actuar en Las ventas de Madrid o el Wizink Center. En estadios grandes y que todos pudieran cantar alguna canción mía, realmente ahí me volvería loco de emoción.

5- Cuando soñabas con el éxito, ¿tenías algún artista como modelo a seguir? Nunca he soñado con el éxito he soñado en hacer lo que me gusta. Tengo muchos artistas que me gustan como mis amigas Alazán que las amo, Ricky Martin y Chayanne dos grandes artistas latinos. En general me suelen gustar casi todos los artistas. Como modelo a seguir no tengo ninguno porque yo creo que todos tenemos algo especial.

6- En estos momentos, además de en los conciertos programados, estás trabajando en tu nuevo disco que saldrá al mercado muy pronto y que vas a estrenar el single y video clip de tu tema “Sensación” ¿ Podrías hablarnos de él y su estreno? Ya se ha estrenado mi videoclip “Sensación” que fue rodado en Huelva una tierra que me encanta. La canción está ya en todas las plataformas digitales. Este tema es una bachata y espero que la gente la baile. Quiero transmitir paz, tranquilidad, serenidad y mantener en el aire esa energía de buen rollo. Disco como tal no sacaré, de momento iré lanzando single a single y luego lo meteré en un álbum.

7- ¿Cómo es un día de trabajo en la vida de David Bisbal?, ¿sigues alguna rutina fija tipo levantarte, hacer deporte, desayunar, leer la prensa del día, un rato de meditación…? Mi vida actualmente es un KAOS, estoy estudiando oposiciones, trabajo todos los días, tengo un programa de radio que se emite en más de 50 emisoras por toda España que dirijo y presento, mi carrera musical, me estoy sacando el carnet de moto... muchas cosas. Me gusta mucho la disciplina.

8- ¿Cómo se define a sí mismo Iván Zayas? Impaciente, sincero, directo, divertido, simpático, original, verdadero y puro corazón pero con mucho genio.

Quiero agradecerte de corazón por tu trabajo y tu profesionalidad. Espero coincidir contigo y podamos trabajar en un futuro. ERES MUY GRANDE.