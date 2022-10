Sí que donan En un artículo que escribí hace años, me quejaba de la poca colaboración de las grandes cadenas de alimentación con los bancos de alimentos Manuel Montes Cleries

En estos tiempos, gracias a Dios, esta circunstancia ha cambiado, para bien, extraordinariamente y la solidaridad de las grandes superficies es patente. No solo participan en las grandes campañas de captación de alimentos, sino que constantemente realizan entregas de productos perecederos para su posterior reparto entre las entidades que se dedican a esta maravillosa labor. En Málaga tenemos uno de los bancos de alimentos más eficaces de nuestro país. Se trata de BANCOSOL, una institución que atiende a más de 50.000 personas pertenecientes a miles de familias de Málaga y su provincia que sufren dificultades económicas y de todo tipo. Este trabajo lo realizan en colaboración con las 169 entidades que realizan el reparto final a los usuarios. Cas 3.000.000 de kilos a lo largo del pasado año. La buena noticia de hoy se basa en el despliegue extraordinario que realiza esta entidad en colaboración con un montón de grandes establecimientos, los cuales prestan sus instalaciones para la captación de fondos, que posteriormente se cambian por alimentos, así como para que los voluntarios informen de la posibilidad de hacer aportaciones económicas por medio de las diversas opciones que se ofrecen. Este esfuerzo extraordinario se realizará en Málaga y su provincia los días 25 y 26 de noviembre del presente año. Al mismo tiempo se pondrá en marcha la gran recogida -en este caso para de carácter económico- a través del Bizum 00877 y de las diversas cuentas corrientes de Bancosol. Con estos fondos se podrán adquirir los alimentos necesarios en cada tiempo para la atención a los usuarios finales. De todo ello se os hablará a través de las redes sociales y del boca a boca, una labor puesta en marcha por los cientos de voluntarios de BANCOSOL. Pero hoy, especialmente, quiero resaltar como excelente noticia la donación por parte de MERCADONA de 10.000 Kg. de alimentos que se harán llegar a las naves de Bancosol. Se trata de alimentos de primera necesidad, especialmente apropiados para los menores. Tengo la suerte de participar como voluntario en toda esta campaña y puedo asegurar lo bien organizada que se encuentra y como posibilita la atención alimenticia de los niños, que son los más necesitados en estos momentos. Así que aprovecho estas letras para animaros a colaborar con la misma. Estoy convencido que los malagueños y las grandes superficies sí que donan. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

