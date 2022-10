Real Madrid vs FC Barcelona: ¿quién está teniendo un mejor 2022? ​Los dos equipos de España están atravesando un año muy destacado y son dos serios candidatos para esta temporada Redacción

jueves, 13 de octubre de 2022, 12:34 h (CET) Actualmente, el Real Madrid y el FC Barcelona están siendo protagonistas de La Liga de España, algo que se puede apreciar desde Planeta Goles. Lo cierto es que estos equipos tienen un plantel muy destacado, aunque se encuentran viviendo realidades futbolísticas bastante diferentes. Si quieres saber todo respecto a ellos, aquí te contamos quién podría lograr una mejor temporada durante este año.

La actualidad del Real Madrid y el legado de sus títulos

El Real Madrid viene de lograr una temporada maravillosa y prácticamente impensada. Con el regreso de Carlo Ancelotti y el mantenimiento de parte de una plantilla histórica, consiguieron una nueva UEFA Champions League. Del mismo modo, consiguieron la Supercopa 2022 y el Campeonato de Liga del 2022.

Además, en el ámbito internacional lograron la Supercopa de Europa 2022 y todavía resta por ver qué sucederá con el Mundial de Clubes. Por esto, el objetivo pasa por no solamente repetir la maravillosa temporada anterior, sino también por superarla. Pues bien, actualmente marchan segundos en la liga, que está extremadamente competitiva.

Han mantenido parte de la base histórica del club, aunque con la salida de Casemiro, que se fue al Manchester United. Disponen de muchos futbolistas jóvenes, como Camavinga, Tchouaméni, Rodrygo o Vinicius, que seguramente mejorarán durante este 2022. Así que es posible que estemos ante otro año 100% exitoso de la Casa Blanca.

El futuro que tiene el FC Barcelona y su transformación futbolística

Distinto es el caso del FC Barcelona, que está atravesando una etapa de reconstrucción de la mano de Xavi. Después de varios conflictos institucionales y la salida de Lionel Messi hacia el PSG, el club blaugrana tuvo que generar una recomposición en la plantilla hasta volver a ser un equipo realmente competitivo.

¡Y lo han conseguido! Marchan primeros en La Liga y tienen un equipo que combina tanto la experiencia como la juventud. Por ejemplo, aparecen Ter Stegen, Piqué, Marcos Alonso, Jordi Alba, Sergio Busquets, Sergi Roberto o Lewandowski como referentes. Pero a eso hay que sumar futbolistas con un enorme potencial.

Por ejemplo, Jules Koundé, Araujo, Eric García, Alejandro Balde, Pedri, Gavi, Ferran Torres o Ansu Fati. Si a eso le sumamos que hay futbolistas que están en edades perfectas de rendimiento, como de Jong, Kessié, Dembelé, Depay, Raphina, Christensen o Bellerín, está claro que tienen un plantel 100% poderoso.

El desafío para Xavi será encontrar una alineación constante. Está claro que tienen recambio para todas las posiciones, incluso con más de un futbolista destacado por línea. Por este motivo, será cuestión de estrategia encontrar lo más funcional para el equipo, para volver a conquistar una nueva UEFA Champions League.

En resumen, el Real Madrid ha tenido más constancia a través de los años, aunque el FC Barcelona podría sorprender debido a su gran plantel en este 2022.

