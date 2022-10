​Preocupación mundial por el estado de salud de la orca Kshamenk

La orca kshamenk (uno de los muchos animales obligados a realizar funciones diarias ante público en el acuario Mundo Marino, Argentina) se encuentra mal. Al menos eso indican observadores independientes, gente de la protección animal, incluso expertos en cetáceos, que en los últimos días han visto vídeos y fotografías de la orca que Mundo Marino, o personas que asisten a sus funciones, captan.



A Kshamenk se le observa con menos masa corporal. Sobre todo ha encendido todas las alarmas la forma que ha adoptado su cabeza, forma "de cacahuete". Este es un signo claro, según los expertos, de que la orca padece una o varias enfermedades, puede que muy graves, que podrían llevarla a la muerte.

Todo son especulaciones, al fin. Puesto que Mundo Marino no mantiene transparencia alguna respecto a los innumerables animales que usa para sus shows. La información sobre la salud de los animales que atesora como propiedad es interna y los activistas por los derechos de los animales sólo pueden especular. Esta vez, por los llamativos signos bien visibles que muestra el animal en su anatomía, incluso en su comportamiento, la preocupación, entre quienes llevan lustros exigiendo su liberación a los océanos, mediante protestas constantes a las puertas del acuario, es grande.

Mary Pérez, una de las activistas principales que desde los inicios activó siendo voz de Kshamenk, fundando junto a Dalila Lewis y llevando adelante el grupo cada vez más grande de protesta y choque que mantiene en jaque al acuario Mundo Marino, nos informa: "El domingo por la noche recibimos nuevas fotos y vídeos de Kshamenk, tomados el 2 de octubre por un activista argentino de animales. Conseguimos una chica por las redes que no la conozcan para entrar a verlo, y sí, está mas flaco, se mueve muy poco, no hace prácticamente nada en el show, da vueltas, pide comida, saluda al final saliendo de la pileta, no dura ni 10 minutos..."

"THE SHOW MUST GO ON". Y KSHAMENK ALGÚN DÍA FUE LIBRE

Lo que sigue son textos del artículo que publiqué en la revista Moon Magazine el 14 de junio de 2020 (para entonces Kshamenk ya se encontraba muy estresada):

Kshamenk (Sha-Menk) es una orca macho de 28 años de edad, mide más de seis metros y pesa 4 toneladas. Pasa sus días en una diminuta pileta en el acuario Mundo Marino (Argentina). Es la única orca mantenida aún en cautividad en toda Sudamérica. A Kshamenk le permiten pasar de la pileta a la piscina más «grande» 40 minutos, los que dura la suma de los dos espectáculos diarios que realiza, donde un público siempre numeroso aplaude y vitorea las filigranas para las que a la fuerza ha sido entrenado —y lo es sin descanso—, un público constituido en su gran parte por niños. La orca cada día se muestra menos cooperativa con los entrenadores, se manifiesta enojada y, según distintos expertos, padece una profunda depresión.

HOY, KSHAMENK, ¿PODRÍA ESTAR ENFERMO DE MUERTE?

El primer observador cualificado que ha emitido una opinión seria sobre el estado actual de Kshamenk a primeros de octubre de 2022 es el El Dr. Heather Rally, veterinario de animales cautivos. Informa: "La condición del cuerpo de Kshamenk es muy preocupante. Las imágenes del 2 de octubre muestran hendidura debido al estrechamiento del espacio detrás de la cabeza, pero el estado general de su cuerpo se puede ver más fácilmente desde el primer conjunto de imágenes. Pérdida significativa de reserva de grasa detrás de la cabeza crea un perfil en forma de "cacahuete", que es una indicación de una condición corporal demacrada resultante de una enfermedad avanzada o falta prolongada de alimentos.

En la naturaleza, una orca viva que se identifica con una cabeza con forma de cacahuete generalmente no sobrevive. Cuando se identifica esta condición en la autopsia, suele estar asociada con inanición o con una infección sistémica. En cautiverio, otros factores como las condiciones ambientales, como la temperatura del agua o factores de estrés pueden estar involucrados en casos de pérdida excesiva de peso, pero su condición corporal me parece extremadamente mala, voy por algo tan simple como esto. Cuando el estrés está presente, los animales a veces se niegan a comer, lo que conduce a la desnutrición, pero parece claro por las imágenes, que acepta al menos fácilmente la comida de los entrenadores. Así que, teniendo en cuenta todo, creo que es poco probable que la inanición o la desnutrición sea la causa principal. Así que yo diría que una enfermedad sistémica (infecciosa o no) es probablemente la culpable. Es posible, si son capaces de tratar el problema subyacente, que su condición física esté mejorando (o ya está mejorando, difícil de decir por las imágenes de ayer), pero no tengo duda de que algo está pasando, muy preocupante".

Pedida su opinión, en España, a la bióloga ambientalista y defensora de los animales Rosa Más, quien es presidenta del santuario de animales Hogar Antiespecista Miguel Quintana, nos dice: "Aunque no se ve bien, en una de las fotos la aleta dorsal parece estar doblada, lo que se debe a la cautividad, a no poder nadar en aguas profundas donde la presión del agua mantiene tersos los tejidos y además es más fría. Y también a una mala alimentación, lo que concuerda con lo dicho por el veterinario, que se sumaría a una posible infección. El estrés disminuye las defensas y propicia procesos infecciosos".

La organización C'est assez, que lleva desde 2014 haciendo campaña contra el cautiverio de cetáceos, hace un llamamiento al mundo humano sensible para ayudar con más firmeza y multitudinariamente a la orca Kshamenk "echando una mano fuerte a los activistas argentinos, quienes están trabajando en el proyecto de ley para que estos animales sean declarados humanos y tengan una mejor protección. ✍️(Para apoyar este proyecto de ley, se puede firmar en: https://change.org/FreeKshamenk.)

PROYECTO DE LEY "PROHIBICIÓN DE ESPECTÁCULOS CON ANIMALES MARINOS SILVESTRES EN CAUTIVERIO"

El Proyecto de Ley contra la cautividad en Argentina de los animales marinos se presentará el martes 18 de octubre de 2022, a las 17:00 h. en la Sala Arturo Illia del Senado de la Nación Argentina. El temario a tratar es: Cautiverio. Estereotipias/Zoocosis. Leyes internacionales. Delfinarios cerrados en el mundo. Activismos. Adhesiones. Firmantes. Apoyos Ong’s Internacionales. Actores y actrices de Argentina. Santuarios de orcas y delfines.

Los ponentes son la Senadora Nora del Valle Giménez, la Jueza Dra. Elena Liberatori, el Biólogo Héctor Ricardo Ferrari, el Abogado Dr. Mauricio Trigo, Dalila Lewis de Activistas Animalistas de La Costa y, por parte de Change Org Argentina, Jessica Stiberman y Jimena Szpanierman (Change, hasta el momento, ha recepcionado 600.000 firmas de personas de todo el mundo a favor de la liberación de Kshamenk),

Fuentes de Activistas Animalistas de la Costa nos informan de que se ha pedido a Mundo Marino que se pronuncie sobre la preocupante situación, aunque no han recibido respuesta.