La adolescencia destaca en el IV Congreso Internacional Montessori Del 3 al 7 de octubre, el público podrá disfrutar, de forma gratuita de las conferencias ofrecidas por 38 ponentes

sábado, 1 de octubre de 2022, 10:33 h (CET)

Casi 10.000 personas se han inscrito ya en la IV edición del Congreso Internacional Montessori, un espacio de encuentro dirigido tanto a familias como a profesionales en el que durante la primera semana de octubre se tratarán diferentes aspectos relacionados con la educación, con un especial énfasis en cómo se aborda la adolescencia desde la pedagogía Montessori.

Del 3 al 7 de octubre, el público podrá disfrutar, de forma gratuita de las conferencias ofrecidas por 38 ponentes sobre diferentes temáticas relacionadas con alternativas a la educación tradicional, basándose especialmente en la pedagogía Montessori, una filosofía estrechamente vinculada con el Humanismo y el pacifismo que lleva despertando mucho interés en las dos últimas décadas.

De la infancia a la adolescencia

El lema del congreso de este año toma prestado el título de uno de los libros más conocidos de la gran pedagoga María Montessori, haciendo especial énfasis en que es necesario un cambio en todas las etapas del sistema educativo (no solo en educación infantil).

“Esta cuarta edición es más internacional que nunca, ya que reúne a expertos de España, México, Argentina, Chile, Puerto Rico, EE.UU, Bélgica, Italia, Holanda, Noruega y China, y ha sido diseñado con el objetivo de divulgar nuevas formas de educar desde la evidencia científica. Se hace especial hincapié en visibilizar proyectos innovadores que se están desarrollando en diferentes lugares del mundo, incluso con muy pocos recursos y que pueden ser fuentes de inspiración para otros”, explica Miriam Escacena. La experta frente a este proyecto ofrece también cursos presenciales para maestros en diferentes puntos del país y ha sido candidata al Premio Emprendedoras Madrid 2022.

Las conferencias versarán en torno a 5 ejes temáticos:

Educación Montessori

Desarrollo de competencias

Montessori y cultura de la Paz

Proyectos de educación activa

Adolescencia y educación secundaria



¿Cuándo y dónde tendrá lugar el evento?

Las conferencias de los expertos de tres continentes se podrán ver desde la web Tu Guía Montessori durante la semana del 3 al 7 de octubre de 2022 (de lunes a viernes). El único requisito para participar en el evento será registrarse previamente con el correo electrónico en el siguiente enlace: https://www.tuguiamontessori.com/congreso/.

A partir del lunes 2 de octubre cada día se retransmitirán entre 6 y 7 ponencias al día de forma gratuita en la web de Tu Guía Montessori, las cuales estarán disponibles durante 24 horas.

Existe la posibilidad de adquirir un pase Premium para apoyar este proyecto y poder así ver las ponencias durante un año y disfrutar, además, de material extra ofrecido por los ponentes, patrocinadores y colaboradores (seminarios educativos, e-books, descuentos en programas de formación y en materiales relacionados con la pedagogía, etc).

Durante las semanas previas al congreso se harán entrevistas en vivo a los ponentes de diferentes países del mundo que se emitirán a través de las redes sociales (@tuguiamotessori), así como un gran evento inaugural en vivo en el que la audiencia podrá interactuar con organizadores y ponentes el domingo día 2 de octubre a las 18.00 hora española.

¿Cuáles son los objetivos del Congreso Internacional Montessori?

Miriam Escacena, directora de Tu Guía Montessori, explica los tres objetivos principales de esta cumbre virtual:

´La educación es un derecho fundamental y habilitante de otros derechos, tal y como asegura EDUCO ONG, participantes como ponentes en este congreso. Todos los que formamos parte de este proyecto creemos firmemente que debe llegar a todos los menores con la máxima calidad, independientemente del lugar del mundo en el que hayan tenido la suerte de nacer. Apostamos por una educación respetuosa que atienda las verdaderas necesidades de la infancia y no adoctrine´.

´Queremos desmentir muchos de los mitos asociados a las pedagogías alternativas frente al sistema tradicional, como que son elitistas, que solo funcionan en la etapa de la infancia, o que carecen de evidencia científica, entre otros´.

´Queremos visibilizar proyectos de educación alternativa de gran éxito en diferentes lugares del mundo. Todos los años hemos dado a conocer escuelas que han empezado casi en el salón de la casa de una familia y han ido creciendo. Este año tenemos dos bosque-escuelas, (en España hay unos 40 proyectos de este tipo, en Alemania 3.500). También mostramos proyectos internacionales como Montessori Games, (que engloba educación física y educación cósmica), Rock & Roll Daycare (que se centra en la interculturalidad a través de la educación musical) y Montessori Laboratory (basado en la difusión de las áreas científicas).

La adolescencia en la pedagogía Montessori

Por primera vez, este año uno de los ejes temáticos va a centrarse en la adolescencia, “una de las etapas más apasionantes y al mismo tiempo más desconocidas dentro de la pedagogía Montessori”, afirma Escacena. ´Frente a la idea de que este tipo de educación solo se puede aplicar en los primeros años de vida, cada vez existen más proyectos que continúan aplicando esta pedagogía en la secundaria y en los cursos previos al acceso universitario´, añade la organizadora.

En esta cuarta edición, que se celebra coincidiendo con el Día Internacional del Docente, se darán a conocer diferentes proyectos, en España y en América Latina, donde se han formado alumnos bajo las directrices de esta pedagogía desde la etapa infantil hasta el final de la educación secundaria.

Entre otros, el Congreso Internacional Montessori contará con Cristina Pereira y Guiomar Tillous Davies, de Eleven School, un colegio de Montessori de Vigo homologado por la Xunta de Galicia y certificado por el British Council, que cubre la educación hasta los 16 años. También participará Alicia Landívar, neurocientífica y directora de Erdkinder Estancia Montessori, una comunidad de aprendizaje para jóvenes de 12 a 18 años en Gurabo (Puerto Rico) con casi 20 años de existencia.

Educar para la Paz

“María Montessori, al igual que Mandela, estaba convencida de que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ella vivió las dos Guerras Mundiales y el belicismo de su época hizo que su método educativo se basara en un profundo sentimiento humanista. De hecho, la Dottoressa estuvo nominada en tres ocasiones al Premio Nobel de la Paz”, explica Escacena.

En este congreso habrá un eje temático a la educación por la Paz y se podrá disfrutar, entre otras, de ponencias a cargo de Raúl Bermejo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y presentador de Maneras de educar en Televisión Española, así como Patricia Vandoorne, fundadora de Montessori sin Fronteras, Coni La Grotería, finalista del Global Teacher Prize en 2021, Pedro Valenzuela, autor de “La revolución en las aulas”, el profesor Rafa Guerrero, así como Letty Rising y su hija Zoe, figuras muy conocidas en EEUU. Además, también se darán a conocer proyectos innovadores en España como el colegio Kaizen Montessori, centro que ha logrado ser homologado oficialmente en Gran Canaria, la Bosque Escuela Montessori en Madrid, o el colegio Montessori British en Murcia, así como experiencias de otros directores de escuelas, maestros de la escuela pública, investigadores y formadores internacionales y la ONG Educo.

¿Cómo participar de forma gratuita?

El único y sencillo requisito para ver las conferencias de los expertos es solicitar inscripción electrónica en este enlace: https://www.tuguiamontessori.com/congreso/ y seguir las instrucciones que aparecerán a continuación para confirmar la inscripción, (requisito indispensable para poder ser añadido a la lista de difusión cumpliendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales).

