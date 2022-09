El norte de Afganistán, el ISIS artificial y el grupo talibán La mayoría de los talibanes han formado facciones de guerra bajo el nombre de ISIS y se consideran nuevas piezas del juego en el norte del país Abdul Naser Noorzad

jueves, 29 de septiembre de 2022, 11:45 h (CET) El año pasado, los talibanes negaron repetidamente la presencia de ISIS en Afganistán. Hay mucha especulación sobre si ISIS existe o no en Afganistán. Pero, ¿cuál es la esencia del asunto y por qué ISIS se está convirtiendo en un tema serio y de primera plana? ¿Existe realmente ISIS en Afganistán o los talibanes están tratando de poner el proyecto ISIS en la agenda y obtener el apoyo de los países vecinos? Mientras tanto, lo que está claro es que la mayoría de los talibanes han formado facciones de guerra bajo el nombre de ISIS y se consideran nuevas piezas del juego en el norte de Afganistán.

Este problema tiene varias posibilidades:

Primero: ¿O es cierto que la mitad del movimiento talibán ha cambiado de rumbo y operará bajo la bandera de ISIS a partir de ahora para convertir el norte de Afganistán en un centro terrorista para combatientes y separatistas extranjeros y plantear serios riesgos para la seguridad nacional de Centroamérica? ¿Países asiáticos y Rusia?, y hacer un plan definido y recibir una gran ayuda financiera de esto.

Segundo: O que el objetivo es activar las células terroristas uigures en el norte de Afganistán para que puedan ser sustraídas del control de los talibanes y actúen con mayor violencia y tengan zonas del norte bajo su control directo, y de esta manera, se ha establecido la confianza entre los talibanes y destruir estos grupos y conducir al surgimiento de un nuevo movimiento terrorista en Afganistán.

Tercero: ¿O realmente prepararon a ISIS que consiste en otros grupos terroristas extremos como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Ansarullah de Tayikistán, chichines, árabes y paquistaníes, las condiciones para una mayor inseguridad en Asia Central, China y región y luego convertirse en un gran proyecto terrorista.

Esto significa que el peligro del proyecto ISIS en realidad refleja las diferencias entre el grupo talibán y una gran parte de los talibanes, ahora bajo la bandera de ISIS, están luchando por objetivos específicos, es bastante claro y en Kunduz y varios países del noreste. provincias del país Debido a la presencia de combatientes extranjeros y al descontento dentro de la tribu talibán, está aumentando.

Los grupos terroristas en Afganistán con diferentes objetivos, pero con métodos similares, han cooperado antes con los talibanes en la mayoría de los casos, pero estas alianzas han sido temporales y desafiantes. Según la evidencia disponible, la actuación de los talibanes contra grupos terroristas extremistas como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Ansarullah Tayikistán, Chichins, Árabes y Pakistaníes, ha sido muy débil y carente de interés, y esto es el nivel de desconfianza entre los talibanes y los países como China, Asia Central, Rusia e Irán en la región y hace que los talibanes pierdan la capacidad de luchar contra ellos en el norte de Afganistán con el paso del tiempo y el fortalecimiento de estos grupos terroristas y debido a su pobre desempeño, y el norte de Afganistán se convertirá en un refugio seguro, con más influencia y una fuerte base de terroristas internacionales como grupos terroristas como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, el Movimiento Islámico de Uzbekistán , Ansarullah de Tayikistán, chichines, árabes y paquistaníes y amenazará la seguridad de toda la región.

China debería examinar cuidadosamente el desempeño de los talibanes y cuestionar su intención de reprimir a grupos extremistas como los uigures. Esto conducirá a que China se sienta decepcionada con los talibanes en relación con la falta de represión de los grupos extremistas uigures, que los talibanes no han implementado en el último año a pesar de las reiteradas promesas, y lo encontrará una alternativa adecuada para enfrentar el movimiento islámico de Oriente. Turkestán, que actualmente está en el norte, y el noreste de Afganistán tienen bases seguras, busquen. Con el asesinato de Ayman al-Zawahiri, el líder de al-Qaeda, en el ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Kabul, las preocupaciones de China han aumentado y la posibilidad de una creciente inseguridad en Afganistán se ha vuelto más cercana a la realidad.

Hay muchos informes de que el Movimiento Islámico de Turkestán, cuyos fundadores son extremistas uigures, tienen su sede en partes de la provincia de Baghlan y cooperan estrechamente con los talibanes, lo que debería causar una gran preocupación y ser seguido con atención. Los talibanes no han actuado sobre la base de sus compromisos y han reprimido a los uigures y otros grupos terroristas y los han expulsado de sus filas, ni tienen la voluntad de hacerlo. El objetivo de los talibanes es solo ganar tiempo para engañar a China y otros países de la región con el fin de atraer su ayuda financiera para su régimen de vida media por un lado, y por otro lado, utilizar el apoyo de estos países para el reconocimiento de su régimen.

La presencia de aviones no tripulados en el norte y noreste del país refuerza muchas especulaciones sobre el aumento de los peligros causados por grupos terroristas como ISIS y los uigures, uzbekos, tayikos, chichines y árabes, pero sean cuales sean estas posibilidades, el norte de Afganistán está embarazada de una transformación. Este desarrollo puede ser peor que el colapso del régimen anterior a manos de los talibanes y convertir a Afganistán bajo el control de los talibanes en pequeñas y grandes islas de terroristas internacionales.

¿Qué debemos hacer?

Primero: Se deben tomar garantías prácticas de los talibanes con respecto a la lucha contra los grupos terroristas, especialmente los uigures y otros grupos radicales y terroristas. Sólo declarando una lucha de los talibanes contra los grupos terroristas no se pueden reducir los peligros de la tendencia creciente de este grupo, lo cual no será posible.

Segundo: una solución más efectiva es apuntar a sus principales núcleos confiando en fuentes de inteligencia humana, lo que se puede hacer estableciendo relaciones con los comandantes talibanes locales. Si su acuerdo se toma como una muestra de cooperación para atacar núcleos uigures, especialmente en las provincias de Badakhshan, Baghlan y Kunduz, es posible destruir sus núcleos con menos costos financieros que esperar a los talibanes, una acción en contra está lejos de ser posible. para que lo hagan.

Tercero: es muy difícil para los talibanes reprimir a estos grupos terroristas extranjeros que han sido sus socios de guerra durante los últimos veinte años y dar una garantía de que no hay peligro por parte de ellos. Por lo tanto, contar con la cooperación de los talibanes en este sentido es un gran error, y este problema puede resultar real en un futuro próximo, especialmente con el surgimiento de ISIS y otros grupos terroristas en el norte.

Cuarto: en términos de desempeño e ideología, los talibanes tienen mucho en común con los grupos terroristas extranjeros, y si quieren ajustar cuentas con estos grupos y reprimirlos, enfrentarán el peligro de un levantamiento dentro de su propio movimiento. Esto no solo no resuelve el problema, sino que también los agudiza. Esperar a los talibanes y esperar su actuación positiva y decisiva contra los terroristas extranjeros va en contra de la racionalidad y será un gran error. Si esto ocurre, se perderá tiempo y el norte de Afganistán se convertirá en un grave peligro para los países vecinos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

