La ocupación hotelera en Valencia supera la media española en julio

(Reiseuhu / Unsplash.com)

El mes julio ha sido un buen mes para Valencia en términos de visitantes. Los datos reflejados en las últimas estadísticas muestran que Valencia superó la media española de visitantes. Se espera que esta tendencia continúe al alza en los próximos meses y años. Por esta razón, cada vez son más las personas que están optando por aprovecharse de este aumento de turistas al verlo como oportunidad de negocio y están convirtiendo sus apartamentos en viviendas turísticas de alquiler.

En este artículo vamos a analizar en detalle los datos sobre el turismo de Valencia que se han conocido recientemente. También te vamos a mostrar que puedes hacer si estás pensando en aprovechar esta lucrativa oportunidad de negocio, pero te preocupa cómo manejar la gestión de apartamentos turísticos en Valencia.

¿Qué datos ha obtenido la Comunidad Valenciana en términos de turismo en julio?

Los datos registrados que han sido facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la Comunidad Valenciana registró una ocupación hotelera en julio de este año del 72,5%. Con estos datos supera al resto de España, que registró unos datos del 69,9% de ocupación hotelera en promedio.

Los datos, aunque aún no se igualan a los que había antes de la pandemia, son positivos porque mejoran los de los 2 años anteriores. Con esto se demuestra una tendencia al alza en los números del turismo de España y de la Comunidad Valenciana.

Si seguimos profundizando en estos datos vemos que la Comunidad Valenciana ha sido uno de los destinos más populares para recibir a viajeros españoles. Con un13,9% del total de visitantes españoles, solo ha estado por detrás de Andalucía y Cataluña.

Y respecto a viajeros de fuera de España, la Comunidad Valenciana ha conseguido hasta un 5,2% del total. En total, casi 4,5 millones de viajeros han pasado alguna noche en tierras valencianas (2.180.243 españoles y 1.397.390 personas que residen fuera de España).

Los datos respecto al turismo del país también aportan datos positivos a nivel nacional, que también son ilusionantes a nivel regional. Por ejemplo, estos datos nos muestran que hubo un aumento de pernoctaciones en España de un 60,7% respecto al año pasado, llegando a los 15,6 millones de pernoctaciones de españoles y de 26,7 millones de personas no residentes en España.

También hubo un aumento en el número de noches que pasaron los viajeros en los hoteles, ya que se situó en 3,4 pernoctaciones por viajero. Esto se traduce en un aumento del 11,6% respecto al 2021. Como dato interesante, los registros muestran que los visitantes que más pernoctaron en nuestro país fueron los residentes en Reino Unido (26,6%) y Alemania (17,1%). Los siguientes, con unos números más discretos, fueron los residentes en países extranjeros que viajaron desde Francia, Países Bajos e Italia.

Por último, los datos registrados nos muestran que los precios que los visitantes pagaron por pernoctación también subieron. Siempre según los datos proporcionados por el INE, la facturación media por día en los hoteles llegó a los 121,4 euros por habitación en julio, lo que supone un aumento respecto al año anterior.

Todos estos datos hacen mirar el futuro del sector turístico con esperanza y pueden convencer a muchas personas de introducirse en este sector, ofreciendo sus apartamentos turísticos a los viajeros y aprovechar así sus ventajas. Si ese es tu caso, te vamos a hablar sobre una ayuda para hacerlo.

¿Cómo podemos llevar la gestión de nuestro apartamento turístico en Valencia?

Si piensas que alquilar un apartamento turístico en valencia no es adecuado para ti, porque no dispones de tiempo, conocimientos o recursos para hacerte cargo de su gestión por ti mismo, te interesará saber que hay varias empresas dedicadas a la gestión integral de apartamentos turísticos en la Comunidad Valenciana, y en Valencia en particular.

Algunas de estas empresas ofrecen servicios de fotografía profesional para anunciar los apartamentos, creación de anuncios atrayentes para los viajeros en las plataformas más conocidas de alquiler de habitaciones o apartamentos vacacionales, como pueden ser Airbnb, Expedia, o Booking.

Además, se ocupan de realizar la entrega y la recogida de llaves a los viajeros, ofrecen servicios de mantenimiento, de limpieza para los alojamientos y hasta de seguros contra posibles desperfectos ocasionados, para que los dueños de estas viviendas no tengan que preocuparse por nada.

Como hemos mencionado a lo largo del artículo, los datos del turismo son ilusionantes para el futuro. ¿Vas a aprovechar la oportunidad que se presenta ante ti?