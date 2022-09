Reunión de Shanghái; por Afganistán, sin Afganistán

El representante de Afganistán no está presente en la reunión de los jefes de la Organización de Shanghái; pero el tema de Afganistán está en el centro de la agenda de los líderes participantes y esto es muy importantes. Pero, ¿pueden los líderes de la Organización de Shanghái resolver el problema de Afganistán sin la presencia de los representantes legítimos de su pueblo?

La reunión de los jefes de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái comenzó el jueves 24 del mes en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán, sobre temas internacionales y regionales sin la presencia del representante de Afganistán. Mientras tanto, Afganistán ha estado participando en las reuniones de esta organización de seguridad, política y económica como miembro observador desde 2012; Pero este es el segundo año consecutivo desde que los talibanes llegaron al poder que ningún representante de Afganistán ha sido invitado a esta importante reunión regional.

Se dice que la situación en Afganistán probablemente sea uno de los ejes de las conversaciones entre los líderes de Shanghái en Samarcanda. Mientras tanto, Rahmatullah Nurimbtov; El coordinador nacional de Uzbekistán para la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) dijo: la reunión de los jefes de esta organización... será sin la presencia de representantes afganos. Nurimbtov también dijo: Afganistán no estará representado en la reunión de Samarcanda.

La Organización de Cooperación de Shanghái no mantiene temporalmente sus relaciones con este país. Señaló que Afganistán es un país observador en la Organización de Cooperación de Shanghái. Había una relación con el gobierno anterior de este país. Cuando los talibanes llegaron al poder, se cortaron las llamadas. Aunque no hay ningún representante de Afganistán en la actual reunión de los líderes de los países miembros de la Organización de Shanghái en Samarcanda; Pero no cabe duda de que la investigación de la crisis de Afganistán será uno de los ejes más importantes de este encuentro. Esto es a pesar de una campaña política masiva lanzada por el gobierno gobernante uzbeko por sus intereses económicos para purgar a los talibanes.

La ausencia del representante talibán en la reunión de Samarcanda demuestra que el gobierno de Tashkent no ha sido capaz de llevar a cabo bien y con éxito su intensa campaña para legitimar unilateralmente a los talibanes. La ausencia de los talibanes en la reunión de Shanghái por segundo año consecutivo, al mismo tiempo, se considera un fracaso político para ellos. Porque a pesar de los esfuerzos abiertos y ocultos para restablecer las relaciones con los estados miembros de Shanghai, aún no ha sido reconocido por ninguno de ellos y Afganistán no ha podido ocupar el asiento de Afganistán en esta organización como miembro observador.

Sin embargo, para nadie es un secreto que la crisis afgana es muy profunda y compleja y ningún país de la región ni del mundo puede ignorarla. Porque las consecuencias, efectos y consecuencias directas o coyunturales de esta crisis, si no se contienen, tarde o temprano pasarán factura. Por lo tanto, el representante de Afganistán no está presente en la reunión de los jefes de la Organización de Shanghai.

Pero el tema de Afganistán está en el centro de la agenda de los líderes participantes y esto es muy importante. Mientras tanto, la pregunta es si los líderes de la Organización de Shanghái pueden resolver el problema de Afganistán sin la presencia de los representantes legítimos de su pueblo. ¿Es suficiente cerrar las fronteras, lanzar maniobras militares a gran escala y reforzar las medidas de seguridad para hacer frente a la tendencia creciente del terrorismo regional en Afganistán, la inseguridad fronteriza, la avalancha de trata de personas, narcóticos y crimen organizado, y de los países de la región? ¿Se responsabiliza de la situación en Afganistán? Son los países que, a la sombra de establecer relaciones amistosas con un gobierno que carece de legitimidad nacional e internacional, sueñan con lograr beneficios macroeconómicos, sueñan con una conexión regional lucrativa y con el avance exitoso de grandes proyectos de desarrollo y planificar el tránsito y transferencia de electricidad, energía, bienes, servicios, tecnología, etc., ¿pueden ignorar la actual crisis política, de seguridad y étnica en Afganistán? La respuesta a todas estas preguntas es negativa, y esto genera un gran desafío para los líderes de los países miembros de la Organización de Shanghái para enfrentar el problema afgano, y elevará el costo de ignorar a los representantes reales y legítimos del pueblo afgano en reuniones regionales importantes.

Si Afganistán carece políticamente de un gobierno legítimo y oficial reconocido en la arena internacional, los líderes de Shanghái podrían haber organizado otra reunión paralela con activistas políticos, líderes étnicos, activistas sociales y civiles, y representantes de comunidades oprimidas y minoritarias en los márgenes, como mujeres, etc., con la presencia de representantes de importantes organismos internacionales como UNAMA, OCHA, Amnistía Internacional, Consejo de Derechos Humanos, etc., para abrir un expediente especial para examinar la crítica situación en Afganistán y tomar decisiones a través de que se aprobó la reunión, presentaron y siguieron los enfoques deseados, y de esta manera, cumplieron con su responsabilidad real frente a una de las crisis regionales más duraderas, y más que eso, fueron testigos de los efectos negativos y destructivos de la crisis. Afganistán no estaba en la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la economía de la región.