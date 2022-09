El evento Collaborate People & Data, de Atlas Tecnológico, analizará cómo el "tsunami de datos" puede ayudar a superar la crisis Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 14:22 h (CET) El evento Collaborate People & Data que organiza Atlas Tecnológico reunirá los días 28 y 29 de septiembre en Valencia a más de 250 directivos y especialistas en datos en torno a ponencias de empresas como Ford Europa, GMV, RTVE, Valencia CF e Ideas for Change. A los retos puramente tecnológicos y económicos, hay que unir el imperativo de protección de la identidad y de la privacidad de los usuarios, así como la necesidad de incorporar a la acción de las empresas una visión inclusiva que elimine los sesgos La Economía del Dato y su capacidad para ayudar a las empresas a superar la crisis actual reunirá en Valencia, los días 28 y 29 de septiembre, a expertos internacionales de diferentes sectores y directivos de las principales empresas españolas.

Organizado por Atlas Tecnológico, Collaborate People & Data mostrará las últimas tendencias para mejorar la experiencia de usuario ante el tsunami de información, humanizando la tecnología. Además, impulsará la utilización de los datos de manera más eficiente y sostenible, y el desarrollo de nuevas estrategias basadas en datos en la Industria 4.0, con el objetivo de optimizar los procesos y la logística.

El evento contará con la participación destacada de empresas como Ford Europa, GroupM, GMV, RTVE, Valencia CF, Ideas for Change, ISTEC (Generalitat Valenciana) y Estrella de Levante en el evento Collaborate People & Data 2022.

Más competitividad

La disponibilidad de datos de calidad, su análisis y visualización en tiempo real y su incorporación a la actividad de las distintas áreas de la compañía se ha convertido en un elemento clave para la competitividad de los negocios, especialmente en un contexto de incertidumbre como el actual.

"La consolidación y progresiva implantación de tecnologías como la inteligencia artificial, el gemelo digital, el big data, el internet de las cosas, los crecientes casos de uso del 5G, unidos a la proliferación de dispositivos cada vez más autónomos, especialmente en el ámbito de la robótica, hacen que el desafío sea hoy más urgente. En este contexto, nuestro ecosistema promueve espacios de debate de calidad como los eventos Collaborate, donde entre todos buscamos nuevas soluciones a los nuevos desafíos", afirma el CEO de Atlas Tecnológico, Pablo Oliete.

Privacidad e inclusión

A los retos puramente tecnológicos y económicos, hay que unir el imperativo de protección de la identidad y de la privacidad de los usuarios, así como la necesidad de incorporar a la acción de las empresas una visión inclusiva que elimine los sesgos. Y junto a ello, la exigencia de la sostenibilidad, que debe presidir cualquier estrategia basada en tecnología.

Entre los ponentes destaca la presencia de Marta Tantos, exdirectora senior de innovación del Grupo LEGO a nivel mundial, del que ha formado parte durante 25 años, y responsable de la colaboración con socios externos como Nike, Adidas, IDEO y ReD Associates. Intervendrán también el CEO de GroupM Spain y exdirector global de customer experience de Telefónica, Sebastían Muriel; la directora de innovación de Ford España, Paula Carsi; la exsocia de Analytics, big data e IA de Deloitte y fundador de Círculo de Ingenio Analítico, Macarena Estévez; la directora de Comunicación y Participación en RTVE, María Eizaguirre, que hablará de la generación de marca a partir de su experiencia en Eurovisión; y el representante español en el board of directors de la federación de nubes europea Gaia-X, Daniel Sáez.

Collaborate People & Data 2022 reunirá a 250 directivos de empresas, tanto industriales como de servicios tecnológicos, en la base de ZEUS en la Marina de Valencia. Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar en actividades paralelas como un ‘Tour Tecnológico’ que incluye la visita a las plantas de producción de Vicky Foods (Gandía), Industrias Alegre (Albal) y Peronda Group (Onda), así como del almuerzo en el icónico edificio Veles e Vents.

El evento se estructurará en diferentes modelos de intervención. Incluye cuatro Keynotes principales, en las que se abordarán asuntos como el tsunami de los datos, la transformación sectorial y la toma de acción en las empresas. Además, están previstos tres Showrooms en los que se abordarán desde un formato conversacional asuntos como la automatización y la robótica, la estrategia cloud, los negocios híbridos y la innovación para crecer sosteniblemente.

La propuesta más innovadora del evento será la programación de dos Speakers’ Corner, inspirados en el formato de intervención pública popularizado en Hyde Park de Londres, en los que directivos de empresas como Primafrio, Lodisna, TLsi, Valencia CF, Panamar Bakery Group, Eurecat, Integral Innovation Experts y Atribus expondrán, en un formato breve, casos de éxito en el uso de los datos con visión humana.

