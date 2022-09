​Las comparaciones son necesarias Es lo que pasa ahora en nuestra patria, con un gobierno pro comunista, donde el mérito y el esfuerzo están en franca retirada Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 15 de septiembre de 2022, 11:09 h (CET) Estamos hartos de oír aquello de que “las comparaciones son odiosas”, refrán citado tanto en “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” como en “La Celestina”y muy usadocon bastante frecuencia en el lenguaje común, con aires de sentencia irrefutable. Pero como yo creo que, muchas veces, las verdades absolutas suelen ser bastante relativas, he ajustado el título a esa creencia mía, con la que a nadie quiero ofender.

Entro en el meollo de la cuestión: El día 8 del presente mes deseptiembre han ocurrido en el mundo dos noticias importantes de muy diferente consideración. La Primera de ellas ha sido la del fallecimiento de la Reina Isabel II del Reino Unido y la Segunda la “Conmemoración de los ¡500 años! de la Primera Vuelta al Mundo gesta gloriosa de Magallanes y Elcano”. Hay una tercera noticia que también quiero reseñar, aunque se haya producido tres días después: la proclamación como número 1 mundial del tenista español Carlos Alcaraz, tras ganar el “Abierto de los Estados Unidos” al noruego Ruud.

Y aquí viene mi reflexión comparativa: La mayoría de las emisoras de radio, la televisión, los periódicos y demás medios de comunicación españoles han dado y siguen dando, noche y día, informaciones como si lo más importante es lo de la difunta reina inglesa, de la que hoy, por respeto, no voy a opinar. Creo que hasta nos vamos a enterar de los ramos de flores que han depositado los ingleses para negocio de sus floristas. ¡¡Y lo que nos queda hasta el entierro dentro de seis días!!

Pero, para esos mismos medios, lo de los 500 años ha quedado muy detrás; total se trata de España, tan sabido, ¡vende tan poco! que da grima verlo.Y algunos necios y miserables dirán: es que lo de la vuelta al mundo hace ya mucho tiempo. Lo de Alcaraz parece que ha suscitado más interés, pero tan lejos de lo del funeral que parece que no tiene ningún mérito. Es lo que pasa ahora en nuestra patria, con un gobierno pro comunista, donde el mérito y el esfuerzo están en franca retirada, como los rusos en Ucrania. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Escribir La tasa de analfabetismo en España en el año 1900 era del 50% de la población, el 30% EN 1930, el 15% en el 1960 y en la actualidad no llega al 2% ​Las comparaciones son necesarias Es lo que pasa ahora en nuestra patria, con un gobierno pro comunista, donde el mérito y el esfuerzo están en franca retirada ​La cortedad de miras de los independentistas catalanes Realmente su actitud en contra de que se hable y enseñe en las escuelas el Español, es incomprensible La tragedia migratoria de Extremadura La despoblación supone el mayor drama histórico-social de esta comunidad autónoma, que, desde los años sesenta, ha perdido más de seiscientos mil habitantes ​Oriol Junqueras, ave de oro y juncos Junqueras haciendo lo que se esperaba de él. A favor de los dos beneficiados por su discurso: ERC y Pedro Sánchez