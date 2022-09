Muere Isabel II de Inglaterra. Recomiendo saber algo más de historia Su muerte ha eclipsado en los medios de comunicación todos los demás problemas que padecemos Francisco Rodríguez

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:56 h (CET) La semana pasada falleció la reina de Inglaterra como todo el mundo sabe, ya que todos los medios de comunicación han encontrado en este fallecimiento un buen filón para rellenar horas y horas de emisión y páginas de periódicos.

He aprovechado la ocasión para preguntar a muchas personas que si esta reina era Isabel II ¿cuál era la primera? y ¿por qué llevan su cadáver de un sitio a otro para hacerle varios funerales antes de enterrarla?

Obviamente si buena parte de los españoles desconoce la historia de España más aun desconocerá la historia del Reino Unido. Uno de los personajes más entrevistado estos días ha sido Fabián Picardo, el gobernador del Peñón de Gibraltar, peñón que muchos españoles hemos visitado pero que no sabemos la razón de que sea territorio británico desde el Tratado de Utrecht de 1713 en la guerra reconociendo Inglaterra como rey de España a Felipe V.

Ha habido muchas reclamaciones de devolución por el gobierno de España sin ningún éxito hasta el momento.

La socorrida Wikipedia puede aportar datos a cualquiera que los busque sobre las complicadas luchas en Europa desde los tiempos de Felipe II y Enrique VIII, padre de la primera Isabel que fue llamada la “reina virgen” y en cuyo honor se puso el nombre de Virginia a una colonia de USA.

El reino unido está compuesto por Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales y desde los tiempos de Enrique VIII se declaró cabeza de la Iglesia anglicana ya que Roma no aprobaba su divorcio. El poderío del Reino Unido ejerció su dominio sobre una gran cantidad de naciones, aunque sobre muchas de ellas es solo nominal.

Faruk rey de Egipto, que estuvo bajo el dominio de Inglaterra fue quien dijo que terminarían existiendo solo seis reyes, el de Inglaterra y los cinco de la baraja.

La historia se ha ido tejiendo sobre el poder de determinadas familias que ejercieron su mando sobre el mundo, aunque se hayan producido dos guerras mundiales en lasque participó activamente Inglaterra.

Por desgracia las guerras continúan. Ahora las padecemos en África, en Asia y en la misma Europa con Ucrania. Toda la América hispana vive graves momentos con la subida al poder de gerifaltes más o menos comunistas, desde Cuba a Chile, sin que los Estados Unidos estén libres de problemas.

La Iglesia católica es perseguida en muchos países y sus obispos encarcelados.

Hoy, cuando estoy escribiendo, caigo en la cuenta de que se celebra la fiesta del Dulce Nombre de María. Tenemos que acogernos a su protección ya que los demonios siguen sueltos y muchos gobernantes se creen dioses.

Dios juzgará a la reina Isabel II como juzgará a cada uno de nosotros, y en este juicio no habrá trucos ni trampas de jueces ni magistrados.

Esperemos que alguna vez España pueda recobrar Gibraltar y no perder pedazos de nuestro suelo a manos de separatistas.

