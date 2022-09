La libertad, un don de Dios “La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 12 de septiembre de 2022, 10:57 h (CET) Pongo en mis letras tantos embelesos, que me aíslo del mundo circundante; tal vez resulte fatuo y delirante que me guste escribir con trazos gruesos.

Deseando que mis actos no estén presos, o al albur de la clase dominante, seguiré siendo libre y discrepante aún a costa de cometer excesos.

Nacimos libres porque Dios lo quiso, y libres seguiremos si logramos apartar la cizaña del camino.

De un camino de afán y de paciencia, que nos lleve al dulce compromiso de conducirnos con recta conciencia.

Noticias relacionadas 'Caractitud', carácter y actitud El carácter nos anima a ir por lo inalcanzable, lo utópico, lo ético, pese a los miles de obstáculos y la derrota aparentemente anticipada La armonía Poema La libertad, un don de Dios "La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos" Mañana Poema del poemario «Camino» ​Esto es un caos Mejor no hablar