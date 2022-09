​Catalina de Aragón, reina de Inglaterra (I) En siguientes artículos, conoceremos la vida de la reina consorte, de su matrimonio con Enrique VIII y la vida que llevó en tierras británicas Manuel Ibañez Ferriol

lunes, 12 de septiembre de 2022, 10:41 h (CET) Llevamos unas jornadas teniendo presente a S.M. Isabel II, reina de Inglaterra, que ha dejado el mundo presente. Pero, ¿conocemos la Historia de la reina consorte Catalina de Aragón? Pongamos en el sitio que corresponde a cada uno de los miembros de las familias reales europeas y conozcamos algo más del devenir histórico de dos grandes países: España y Gran Bretaña.



Catalina de Aragón y Castilla, o Catalina de Trastámara y Trastámara nace en Alcalá de Henares el16 de diciembre de 1485 y fallece en Kimbolton el 7 de enero de 1536. Fue reina consorte de Inglaterra desde 1509 hasta 1533 como la primera esposa del rey Enrique VIII y madre de María I de Inglaterra; anteriormente fue princesa de Gales por su matrimonio con el heredero al trono Arturo Tudor, primogénito de Enrique VII y hermano mayor de su segundo marido.

Hija de los Reyes Católicos, Catalina tenía tres años cuando fue prometida en matrimonio al príncipe Arturo, heredero del trono inglés. El matrimonio se llevó a cabo en 1501; sin embargo, Arturo falleció cinco meses después. En 1507, actuó como embajadora para la Corte Española en Inglaterra, convirtiéndose en la primera mujer embajadora de la historia europea. En 1509 contrajo matrimonio con Enrique VIII, hermano menor de Arturo, quien había sucedido al trono recientemente. Durante seis meses en 1513, sirvió como regente de Inglaterra mientras Enrique VIII estaba en Francia y fue durante esta regencia que los ingleses resultaron victoriosos en la batalla de Flodden Field contra los escoceses, un acontecimiento en el cual Catalina desempeñó un papel importante.

Hacia 1525, enamorado de su amante Ana Bolena e insatisfecho con su matrimonio con Catalina, que no había producido ningún varón superviviente, Enrique VIII dejó a su hija, la futura María I de Inglaterra, como heredera presunta durante una época en la cual no había ningún antecedente establecido para que una mujer sucediera al trono. Enrique buscó la manera de anular su matrimonio y puso en marcha una cadena de acontecimientos que condujeron a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica. Cuando Clemente VII rehusó la declaración de nulidad del matrimonio, Enrique le desafió asumiendo la supremacía sobre los asuntos religiosos. En 1533 el matrimonio se declaró inválido y Enrique se casó con Ana Bolena en juicio del clero en Inglaterra y sin referencia al papa. Catalina también se ganó la admiración generalizada por iniciar un amplio programa para el socorro de los pobres. La reina fue mecenas del humanismo renacentista y amiga de los grandes eruditos Erasmo de Róterdam, Luis Vives y Tomás Moro.

Descendía por la línea materna de la casa real inglesa; su bisabuela, Catalina de Lancaster, por quien le pusieron el nombre, y su tatarabuela, Felipa de Lancaster, eran hijas de Juan de Gante y nietas de Eduardo III de Inglaterra. Por ello, era prima en cuarto grado de Enrique VII y de su esposa Isabel de York, padres de Enrique VIII.Estudió derecho canónico y civil, aritmética, literatura clásica, genealogía y heráldica, historia, filosofía, religión y teología. Tuvo una crianza muy religiosa y desarrolló una fe que desempeñaría un gran papel en su etapa de madurez. Aprendió a hablar, leer y escribir en castellano, valenciano y latín, además de hablar francés y griego. También fue instruida en habilidades domésticas como la cocina, la danza, el dibujo, el bordado, los buenos modales, hacer encaje, la música, la costura, el hilado y el tejido.

Cuando la infanta contaba quince años, el 17 de agosto de 1501, su barco zarpó de La Coruña hacia Inglaterra, pero en el golfo de Vizcaya se desarboló, por lo que debió fondear en el puerto de Laredo para iniciar nuevamente el viaje el 27 de septiembre del mismo año.Tras un mes de navegación, Catalina llegó al puerto de Plymouth, donde fue recibida por el obispo de Bath, en representación del príncipe Arturo. Ambos se conocieron el 4 de noviembre en Dogmersfield en Hampshire. Se sabe poco sobre las primeras impresiones que tuvieron el uno del otro, pero Arturo escribió una carta a sus suegros afirmando que sería «un cariñoso y verdadero marido», y le dijo a sus padres que estaba inmensamente contento de «contemplar la bonita cara de su novia».Diez días más tarde, el 14 de noviembre de 1501, Catalina y, para ella, el desconocido y joven príncipe de Gales, se desposaron en la catedral de San Pablo de Londres.

La pareja se instaló en Castle Lodge, Ludlow. Unos pocos meses después, los dos enfermaron, posiblemente del sudor inglés que estaba arrasando la zona. El 2 de abril de 1502, el joven príncipe murió y dejó a Catalina viuda y, según ella y otras personas de su entorno afirmaron que aún era virgen y que el matrimonio con el joven príncipe jamás se había consumado.

