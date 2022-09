Obras de Cláudia Cedó, Valle-Inclán y Alberto San Juan, en la VIII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE ‘Madre de azúcar’, ‘La cabeza del dragón’ y ‘Lectura fácil’ contarán con subtitulado, audiodescripción y bucle magnético Redacción

jueves, 8 de septiembre de 2022, 13:07 h (CET) Las salas del Centro Dramático Nacional acogerán este otoño la representación de tres obras teatrales dentro de la VIII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, con la que se quiere poner de manifiesto el papel de la mujer y su relación con la discapacidad en esta disciplina artística. Los amantes al teatro que acudan a la capital de España podrán disfrutar de las obras ‘Madre de Azúcar’, escrita y dirigida por CláudiaCedó; ‘La cabeza del dragón’, escrita por Ramón María del Valle-Inclán y dirigida por Lucía Miranda, y ‘Lectura fácil’ de Alberto San Juan a partir de una novela de Cristina Morales.



En el caso de ‘Madre de Azúcar’ la obra gira en torno a Cloe, una joven con discapacidad intelectual que tiene el deseo de ser madre. Ante la incomprensión de su entorno, de su madre y de la fundación en dónde vive, Cloe se lanza a una revolución para quedarse embarazada a cualquier precio. Para la dramaturga catalana la obra, que se podrá ver del 23 de septiembre al 9 de octubre en el Teatro Valle-Inclán , “reflexiona sobre el trato que estamos dando como sociedad a las personas con discapacidad intelectual en referencia a la maternidad. La asimilación de la jurisdicción de sus cuerpos, la sobreprotección como excusa para la coartación de su libertad de decisión”.

Todas las funciones de ‘Madre de Azúcar’contarán con subtitulado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva y personas mayores.

Por otra parte, los días 13 y 14 de octubre los espectadores podrán acudir al Teatro María Guerrero para disfrutar de ‘La cabeza del dragón’ que, bajo la dirección de Lucía Miranda, convierte el espacio en un tablado de marionetas “para educación de príncipes”, que son el propio público. La directora señala que es “una invitación a preguntarnos qué es la tradición, cómo decidimos cuál es buena o mala, quién lo decide y cómo construimos nuevas”.Estas funciones también contarán con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial.

La tercera obra de esta Bienal es ‘Lectura Fácil’, escrita y dirigida por el actor Alberto San Juan a partir de la novela homónima de Cristina Morales. Podrá verse los días 15 y 16 de diciembre en el Teatro Valle-Inclán con subtitulado, audiodescripción y sistemas de ayuda auditiva. Sobre ‘Lectura Fácil’, San Juan señala que es ‘un relato sobre el deseo de vivir y las dificultades de llevarlo a cabo en un sistema diseñado contra lo vivo. Un sistema que determina qué es la vida, quién puede vivirla y cómo’.

BIENAL DE ARTE CONTEMPORANEO

Fundación ONCE organiza desde 2006 la Bienal de Arte Contemporáneo que se vertebra en torno a una exposición de artes plásticas, alrededor de la cual se van a desarrollar una serie de actividades paralelas en las que englobamos ciclos de artes escénicas (cine, teatro y danza), y talleres de formación artística en cualquiera de sus disciplinas.

Esta octava edición se desarrolla bajo el título ´Mujer y discapacidad’ y cuenta con un centenar de obras de unas 50 artistas, en su gran mayoría (cerca del 80%) con discapacidad.Entre ellas figuran Louise Bourgeois, Meret Oppenheim, Ángela de la Cruz,Emilie Gossiaux, Lucía Beijlsmit, Rebecca Horn, Paloma Navares, Judith Scott o Jana Sterbak. La exposición tendrá lugar en tres escenarios: CentroCentro, La Casa Encendida y el Museo Lázaro Galdiano, y se podrá ver desde el 25 de octubre al 29 de enero.

El éxito de las anteriores ediciones de la Bienal ha permitido contar con un gran número de patrocinadores y colaboradores que han confiado en el proyecto. Ayuntamiento de Madrid, Deutsche Bank, Fundación Konecta, Mastercard, Flexiguia y Samsung son algunos de los patrocinadores. Cuenta asimismo con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, La Casa Encendida, Centro Dramático Nacional,Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Collection de L’Art Burt Lausanne (Suiza), DesignMuseum den Bosch (Países Bajos), Museo Lázaro Galdiano, Estudio Louise Bourgeois (EE.UU), Fundación María José Jove, Creative Growth Center (EE.UU), Galerie Thomas Schulte (Alemania), Musée de L’Abbatiale de Payerne, GalerieSteinek, Viena, Galería Juana Aizpuru, Galería MotherGallery (NY), Facultad de Bellas Artes (UCM) y La Casa del Lector (Matadero).

Al ser una muestra internacional, son muchos los colaboradores en la cesión de las obras, ponentes, actores y compañías de artes escénicas que han colaborado para que la Bienal se pueda llevar a cabo.

