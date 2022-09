El 52 % de los españoles afirma no llegar a fin de mes Disminuye el consumo en tecnología y moda Redacción

martes, 6 de septiembre de 2022, 10:47 h (CET) La inflación se hace notar cada vez más entre los españoles, y con el fin de la época estival España se prepara para recibir el otoño con un desafiante escenario económico. Tras el fin de la temporada de verano, como cada año, caen los niveles de empleo. Así lo confirman los datos oficiales de agosto del INE: el número de desempleados (2.924.240), ha aumentado un 1,4 % respecto al mes anterior, lo que se traduce en 40.428 más desempleados. En este contexto de inestabilidad socioeconómica, los ciudadanos buscan la forma de ahorrar al máximo, y dejan a un lado ciertos gastos, lo cual afecta directamente al comercio online y diferentes sectores. Para analizar esto, el comparador de precios online idealo.es, ha realizado un estudio que confirma que el 52 % de los españoles no consigue llegar a final de mes y detalla de qué prescinden los consumidores en sus compras.

En tiempos de recesión económica, los españoles tienen que hacer maniobras para llegar a fin de mes, con un Salario Mínimo Interprofesional de 1.000 euros, las prioridades en los gastos se hacen notar cada vez más. Según el análisis del comparador de precios, un 45 % de los encuestados afirmó que los productos de electrónicaserían los primeros de los que prescindirían, al tener la posibilidad de seguir utilizando lo que ya tienen, como móviles, televisores, ordenadores, etc.

Ante una situación de incertidumbre muchos sectores se ven afectados, y buscan la forma de lanzar ofertas continuamente, sin importar la fecha, y dan paso a tendencias como el “fast fashion”, o ropa a bajo precio que se produce en masa y está de moda en el momento. Pese a esto, de acuerdo con el estudio de idealo, la ropa (37 %) y calzado (35 %), completan el top 3 de productos que los españoles dejan a un lado para poder rendir su poder adquisitivo.

Por otro lado, la investigación concluye que los artículos de belleza también se ven afectados en el panorama actual de recesión económica, ya que un 27 % de los españoles encuestados afirmó que descartaría esta categoría de productos para poder destinar el dinero en otros bienes más esenciales.

El alcohol resiste ante la subida de precios

Con la inflación, la lista de compra se va reduciendo en muchos hogares, dejando espacio para lo básico, pero hay productos que resisten ya sea por el placer que generan o por costumbre. De hecho, solo un 24 % de los participantes en la encuesta de idealo.es, concluye que dejaría de comprar alcohol en estos tiempos. De la misma forma, la cesta del súper se ha llenado menos, según el estudio de idealo. En concreto, un 18 % afirma haber comprado menos productos de Alimentación por la inflación.

"Al escenario socioeconómico actual, que todavía muestra secuelas de la pandemia, también hay que sumarle nuevos factores como la guerra. Estas situaciones provocan que el comportamiento del consumidor cambie continuamente, lo cual afecta directamente al comercio. Los españoles buscan la forma de suplir sus necesidades, intentando ahorrar lo máximo posible. Por ello, ante la escalada de precios que estamos viendo, se hace más necesario que nunca comparar precios antes de tomar una decisión final de compra, concreta Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es.

