Vacaciones en Lanzarote: cómo disfrutar de la isla La isla cuenta con una amplia oferta de hoteles, apartamentos y casas turísticas Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 1 de septiembre de 2022, 10:40 h (CET)

Lanzarote es una de las islas Canarias más especiales y turísticas. Ubicada frente a la costa de África Occidental, esta isla, administrada por España, posee tal diversidad en su paisaje que hace años la UNESCO la declaró reserva de la biosfera. No es de extrañar, por tanto, que sean muchos los turistas los que se acerquen a este lugar, muchas veces incluso sin ser conscientes de la gran variedad de oferta turística que tiene. Así, es importante pararse a pensar qué hacer en Lanzarote antes de organizar el viaje.

Días de viaje y alojamiento

Si bien es cierto que Lanzarote puede disfrutarse perfectamente en una escapada corta, dada la gran variedad de lugares para ver, se recomienda una semana para que la experiencia sea lo más completa posible.

Desde el punto de vista del alojamiento, Lanzarote es una isla que cuenta con una amplia oferta de hoteles, apartamentos e incluso casas turísticas que podremos alquilar para poder pasar unos días con total comodidad.

Qué ver en Lanzarote

Si comenzamos con las visitas turísticas, podemos decir que esta isla cuenta con pueblos pesqueros que serán impresionantes para cualquier turista. Por ejemplo, el pueblo pesquero de Punta Mujeres. Dicen que es uno de los más bonitos de Lanzarote y motivos para ello no le faltan. Un pueblo que podría recordar incluso a los que se ven en las costas griegas, con casas blancas y un azul en las ventajas y puertas por bandera. Como extra, en la zona hay unas piscinas naturales muy bonitas para poder disfrutar en familia.

De las estructuras geológicas más espectaculares de Lanzarote, se debe destacar los jameos del agua. En las islas volcánicas, los jameos son oquedades o cuevas naturales que se producen por el hundimiento del techo de un tubo de lava volcánico. Así surgieron los Jameos del Agua, que son una de las zonas más visitadas de la isla.

Hace miles de años, cuando el volcán La Corona entró en erupción, formó este impresionante jameo. Desde entonces, se creó un proyecto turístico para dar a conocer este espectáculo natural que recibió el nombre de jameos del agua.

Además de contar con zonas de ocio y piscinas naturales, destaca un ser vivo que habita en los jameos, el cangrejo ciego, que es único en el mundo, mide 1 centímetro de longitud, es albino y ciego. Sí, las playas de Lanzarote son espectaculares, pero también lo es el Jardín de Cactus, uno de los lugares más especiales de la isla. En la localidad de Guatiza, el escultor César Manrique diseñó este curioso lugar. Un jardín que alberga más de 4.000 ejemplares de todas partes del mundo.

Por último, y evidentemente no menos importante, tenemos que destacar la joya de la corona, el Parque Nacional del Timanfaya. Conocida también como las montañas de fuego, este lugar es un verdadero must en cualquier viaje a Lanzarote.



¿Qué vamos a encontrarnos? Una cadena extensa de volcanes que nos impresionarán al instante. No podemos olvidarnos que la misma isla se creó gracias a la erupción de los volcanes hace unos 25 millones de años, por tanto, la actividad volcánica de esta zona siempre está vigilada y resulta, además, muy atractiva para el turista. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vacaciones en Lanzarote: cómo disfrutar de la isla La isla cuenta con una amplia oferta de hoteles, apartamentos y casas turísticas De visita por el BIOPARC de Valencia: uno de los tres mejores zoos de España Tiene clara una máxima: respetar a los animales por encima de todo y conseguir que vivan con tranquilidad en un entorno natural ​Morat puso a bailar al Starlite Catalana Occidente Marbella Estrenaron su próxima canción “Si la ves” “Guadalajara es la ciudad más colombófila de toda América” Entrevista al colombófilo mexicano Cornelio Nungaray Medios americanos relacionan a Vanesa Romero con William Levy Lo estaban dando todo. Se les veía muy bien juntos