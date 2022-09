Los talibanes del ecologismo "No existe una amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de hombres incompetentes, corruptos o viles", (Ludwig von Mises) César Valdeolmillos

jueves, 1 de septiembre de 2022, 09:16 h (CET) Desde que erróneamente aceptamos la falsa realidad de la “globalización”, una buena parte de la sociedad ha convertido el concepto “ecologismo” casi en una religión. Los valedores de esta doctrina, propugnan la defensa de la naturaleza a ultranza, y la preservación del medio ambiente. Pero la naturaleza es una fuerza viva que, en su propia esencia, se alimenta de un instinto que genera su conservación y desarrollo y, dejado este a su libre albedrío, termina por convertirse en un todo confuso, desordenado y salvaje. Es decir: la selva.

El problema es que en la tierra, el planeta que nos alberga, convivimos varias especies. Las más advertidas, la vegetal, la animal, y la humana. Todas nos alimentamos de ese instinto de conservación y crecimiento. Pero para que pueda ser posible la coexistencia y preservación de las mismas, es preciso que exista un riguroso equilibrio entre todas ellas. De lo contrario, la naturaleza, a la que consideramos nuestra madre, se convertiría en madrastra.

No es racional, ni sensato, que ninguna de las fuerzas que habitan el planeta crezca con predominio sobre las demás. Dependen unas de otras. Necesitan las unas de las otras. De no ser así, ello podría conllevar su propia autodestrucción.

Ejemplos incipientes de esta posibilidad, los tenemos con frecuencia en España. Osos que de noche se pasean libremente por centros urbanos, gasolineras y polígonos industriales buscando comida, lobos que realizan verdaderas matanzas en los rebaños de los ganaderos, o manadas de ratas que pueblan los parques públicos del centro de Barcelona.

Si un ganadero mata a un oso que está abriendo las tripas de una oveja de su cabaña, será acusado por cometer un delito de “infanticidio de osos”. Si se despedaza a un no nacido en el vientre de su propia madre, la ley lo ampara y lo denomina “interrupción voluntaria del embarazo”. Hoy, la vida de un animal, vale más que la de un ser humano.

Parece que ha aparecido una generación espontánea de pirómanos porque precisamente en uno de los años más secos que hemos conocido en décadas, se han quemado el mayor número de miles de hectáreas, y según los datos de las fuentes oficiales, casi todos los incendios se han producido intencionadamente. Es curioso que cuando pillan –rara vez— a alguno de los autores, y una vez que lo hayan detenido como acusado, ya nunca volvemos a saber del caso, pero la regeneración forestal para una superficie quemada, puede prolongarse hasta en 60 años.

La Policía, Guardia Civil, Fiscalía y agentes especializados en delitos de terrorismo siempre descartan la existencia de mafias organizadas. Concretamente, los informes de la Fiscalía, tanto en 2006 como 2017, concluyen que no existen evidencias de tramas criminales complejas ni organizaciones que actúen de manera coordinada y planificada. Por el contrario, advierten de una elevada intencionalidad, muchos descuidos y muchos problemas vinculados al medio rural que acaban en incendio.

El intentar apagar las llamas cuando hacen su aparición es el último recurso. El primero para prevenir los incendios es el de limpiarlos, hacer caminos rurales, cortafuegos, permitir el pastoreo de los rebaños que tan trascendente labor realizan en el cuidado del medio ambiente y como consecuencia directa, en la prevención de los incendios.

Gracias al pastoreo se conservan los bosques, se mantienen los caminos y cortafuegos despejados, se evita la quema de los matorrales, causa de la mayoría de los desastres forestales que padecemos cada verano, amén de que ellos sirven de alimento para las cabras y ovejas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

