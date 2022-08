Los talibanes y Al-Qaeda: hermanos para siempre El asesinato de Zawahiri y las reacciones infantiles de Zabihullah Mujahid ante un representante de los talibanes siguen siendo una broma de mal gusto que no hace reír ni a los más ignorantes Abdul Naser Noorzad

miércoles, 31 de agosto de 2022, 08:58 h (CET) En la biografía de Genghis Khan, se afirma que tenía un hermano adoptivo llamado Jamuka cuando era joven. Según la costumbre común en la tribu, siempre que dos personas decidían hacer un pacto de hermandad, debían lastimarse una parte del cuerpo y ponerse las heridas el uno al otro para que la sangre de ambos se mezclara y se estableciera un lazo de sangre entre ellos. Después de esa ceremonia, Genghis pasó la noche debajo de una colcha con Jamuka por la mañana para fortalecer su vínculo. El vínculo entre los talibanes y Al-Qaeda es muy similar a este mito.

El movimiento talibán comenzó a operar en 1994 y la organización Al-Qaeda se formó en 1998. Aparentemente, la agenda política de los talibanes era específica para Afganistán y no se suponía que fuera una organización global; porque sus diseñadores de inteligencia conocían las líneas rojas de la seguridad internacional y no querían correr un gran riesgo.

Desde un principio, al-Qaeda tuvo un carácter transfronterizo y pensó en formar un califato global y desafiar a toda la civilización occidental. A pesar de tal diferencia, el tipo de entendimiento de ambos grupos del Islam, la sociedad que tenían la intención de establecer, el sistema que les gustaba para tal sociedad y los métodos que consideraban apropiados para lograr tal deseo, tenían el mismo nivel de similitud. Eso fue suficiente para hacer un pacto de hermandad entre estos dos. De hecho, estos dos proyectos eran complementarios entre sí; porque toda organización global necesita comenzar su trabajo desde una situación local, y al-Qaeda no pudo encontrar un lugar mejor que Afganistán bajo el control de los talibanes. Por otro lado, todo grupo local necesita apoyos internacionales para que con su ayuda la balanza de las ecuaciones domésticas se vuelva más pesada en su beneficio, y los talibanes no podrían encontrar mejor red internacional que Al-Qaeda para serles útiles en este sentido. El vínculo entre Genghis khan y su hermano adoptivo se rompió después de unos años debido a la competencia por el poder, pero el vínculo entre Al-Qaeda y los talibanes se hizo más fuerte día a día. Estos dos grupos se apoyaron el uno al otro en los días más difíciles, se apoyaron en las fuerzas vulnerables del otro, se transfirieron habilidades militares y organizativas, y estaban tan entrelazados en el terópodo del otro que encontraron un destino inseparable.

En Doha, los negociadores estadounidenses fueron ingenuos y se tomaron en serio las mentiras de los talibanes sobre separarse de al-Qaeda y otros grupos extremistas. Esto fue mientras los centros de investigación sabían con certeza que tal ruptura no es posible ni deseable para los talibanes. No es deseable porque abandonar el apoyo de una organización global experimentada, con recursos económicos impresionantes, habilidades de lucha notables y con simpatizantes de un extremo al otro del mundo, significa cortarse los propios brazos, lo cual no tiene sentido común. No es posible porque durante más de dos décadas de estrecha cooperación, las afiliaciones organizacionales se han convertido en fuertes lazos psicológicos e intelectuales, al punto que la espalda de los talibanes a al-Qaeda, una rebelión interna de gran parte de las fuerzas comprometidas y la la muerte de los talibanes en Se llevará a su desintegración.

El asesinato de Zawahiri y las reacciones infantiles de Zabihullah Mujahid ante un representante de los talibanes siguen siendo una broma de mal gusto que no hace reír ni a los más ignorantes. Por razones políticas, algunas personas prefieren ser ignorantes al respecto, pero muchos otros saben que el Emirato Islámico de los talibanes está del otro lado del califato de Al-Qaeda, gobernando el territorio de un país y planeando revivir su similar- redes intelectuales en el mundo. No solo en Oriente Medio y el Norte de África, sino también en el corazón de Moscú y Washington. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los talibanes y Al-Qaeda: hermanos para siempre El asesinato de Zawahiri y las reacciones infantiles de Zabihullah Mujahid ante un representante de los talibanes siguen siendo una broma de mal gusto que no hace reír ni a los más ignorantes Petro, Arce y Lasso visitan a Castillo Nunca antes hemos tenido un Gobierno que troque ministros como promedio uno cada cinco a seis días Desde mi terraza puedo ejercer una especie de control ornitológico bastante divertido La buena noticia Por qués sin respuesta ¿Por qué los por qués de Margaret Tatcher no tienen respuesta? ​¿Éramos así? Se asume que la familia que come unida permanece unida… al menos hasta la partida de dominó en la sobremesa