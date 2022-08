En el transcurso del tiempo

Vida no decidida, dirección no escogida, esperando el destino, ir de aquí para allá, no saber a que atenerse ni donde detenerse, donde anclar o aterrizar, porque nada se sabe, todo se hace poco a poco, todo va despacio y hay que aprender a tener paciencia.

Cuando lleguemos allá seremos viejos y diremos, ¿por qué nos habremos desesperado tanto, si total, el llegar se tomó el tiempo que le vino bien y no le importó nuestros sentimientos?... Pero esto se aprende de viejos cuando ya no hay marcha atrás, de momento estamos aquí, a ver que hay más allá.