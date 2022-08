La vuelta al cole más saludable y con más historias que contar desde los últimos tres años La hora de la cena es el momento estrella en la mayoría de las casas, cuando aprovechamos para contarnos las aventuras del día Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 26 de agosto de 2022, 18:55 h (CET) Desde el verano de 2019 este ha sido el más "normal" hasta la fecha y como la “vuelta al cole” está al llegar, no van a ser solo los niños los que tendrán historias que contar y recuperar sus rutinas. Las mamás y los papás, cuyas actividades también han cambiado con las vacaciones de los pequeños de la casa, tienen ahora que recuperar sus hábitos, y no hay mejor manera de hacerlo cocinando con ellos.



Durante el verano pasamos más tiempo en familia, sabemos un poco más sobre lo que hacen nuestros hijos porque los tenemos más tiempo cerca y disfrutan contándonos sus “batallitas” como si de películas se trataran. ¡Estas buenas costumbres no deben cambiar con la vuelta al cole! La hora de la cena es el momento estrella en la mayoría de las casas, cuando aprovechamos para contarnos las aventuras del día o los planes de la jornada siguiente entre tanto trabajo, clases extraescolares, deportes y otras tareas.

Así, Orlando y Heinz han creado un libro de recetas infantiles con divertidos emplatados para inspirar a las familias a cocinar recetas rápidas y saludables para que los niños coman a la vez que disfrutan de la comida: barquitos de vapor de berenjena, piruletas y jamón york y verduras, divertidas hamburguesas a base de brócoli o coches con alitas de pollo son algunas de ellas.





