¿Cuál es la diferencia entre el yuan digital y las criptomonedas? Existe la certeza de que siempre existirá, reemplazando el efectivo físico y las monedas Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:34 h (CET) Hubo un tiempo en que la gente hacía todas las cosas físicamente. Pero, con los avances tecnológicos, todo ha cambiado, ahora las personas pueden realizar cualquier actividad digitalmente, ya sea que tengan que hacer compras, pagos, conocer gente, etc. El año en que comenzaron las criptomonedas fue 2008, y han cambiado todo el sistema de pago en el mundo.

Hoy en día la gente quiere usar criptomonedas, pero algunos países las han prohibido, China es uno de ellos porque ahora están lanzando el Yuan Digital (la moneda digital de China). Pero la gente está confundida acerca de la diferencia entre el yuan digital, una moneda digital y lo que llamamos criptomonedas. A continuación, verá las formas de diferenciar entre el yuan digital y las criptomonedas. Puede comenzar su viaje por el Yuan Digital con Yuan Pay Group.

¿Qué son las criptomonedas? Criptomoneda no es un término nuevo en el mundo digitalizado de hoy porque surgieron hace 14 años (precisamente en 2008). La primera criptomoneda que surgió fue Bitcoin, cambió la perspectiva del sistema de pago global, ahora muchos países la están convirtiendo en moneda de curso legal para realizar transacciones estándar, actualmente existen miles de criptomonedas digitales. El término criptomoneda surgió para llenar los vacíos legales del papel moneda tradicional, ya que nadie puede usarlo a nivel mundial y las autoridades centralizadas lo rastrean continuamente. Entonces, su creador quiso hacer una moneda diferente en la que los usuarios sean los verdaderos dueños de sus fondos sin la participación de instituciones o terceros.

¿Qué es el yuan digital? Un yuan digital es un concepto de reducción de billetes o papel monedas para las transacciones estándar para que el gobierno pueda rastrear todas las transacciones que la gente hace en el país. El yuan digital respaldado por el gobierno significa que la autoridad centralizada siempre controlará y administrar todo. No es un concepto nuevo, un par de países ya están en la fase de revisión. China prohibió las criptomonedas y ahora está trabajando en el lanzamiento de su moneda digital. También realizaron algunas pruebas para verificar el proceso en el que no se necesita una conexión a internet, pero si necesita un teléfono inteligente y una aplicación.

Diferencia entre el Yuan Digital y las Criptomonedas La moneda digital es completamente opuesta a las criptomonedas. Se puede ver la diferencia a continuación: Significado: Criptomoneda es un concepto de solucionar las brechas en el sistema de pago tradicional para convertirlo en un sistema de pago de fácil uso a nivel global. Cada persona puede realizar transacciones a tarifas nominales sin ser rastreado por instituciones de terceros como el gobierno y otras instituciones financieras. Por otro lado, el yuan digital es el concepto de utilizar el sistema de pago doméstico en forma digital, lo que significa reemplazar el papel moneda y las monedas disponibles en forma física por una de formato digital controlado y administrado por el gobierno o banco central del país chino. Autoridad: El Yuan digital es una autoridad centralizada debido a que el gobierno quiere rastrear los gastos de sus ciudadanos, esto no lo puede hacer con el papel moneda o monedas. Todo el control está en manos del gobierno y del banco central de china. Sin embargo, la criptomoneda es una moneda totalmente descentralizada que otorga a los usuarios el derecho de utilizar los fondos sin seguimiento ni participación de los principales bancos o el gobierno. Legalidad: El yuan digital está trabajando dentro de los marcos legales ya que los bancos centrales y el gobierno de China lo están lanzando, es evidente que el yuan digital es moneda de curso legal en China. También están pensando en convertirla en una moneda internacional para que pueda usarla en todos los rincones del país a través de una sola aplicación. Las criptomonedas no son monedas de curso legal porque funciona en la plataforma blockchain, pero en algunos países como El Salvador la han convertido en moneda de curso legal. Entonces, la legalidad de la criptomoneda depende del gobierno, pero el yuan digital es legal, es una moneda nacional. Privacidad: En el concepto de yuan digital, las transacciones se mantienen en secreto porque solo usted y el gobierno central o de China pueden ver las transacciones y nadie más puede rastrearlas o verlas. Dado que en el blockchain no hay nadie trabajando detrás de la plataforma criptográfica, todas las transacciones se hacen visibles públicamente para todos. Tarifas: El gobierno de China afirma que no cobrará intereses sobre las transacciones digitales en yuanes, lo que las hará más utilizables. Pero con las criptomonedas, debe pagar algunas tarifas por transacciones nacionales y globales debido a la validación de la transacción. Incertidumbre: El Yuan digital es un concepto iniciado por el gobierno y el banco central de China. Por lo tanto, existe la certeza de que siempre existirá, reemplazando el efectivo físico y las monedas, pero el futuro de las criptomonedas no está claro si funcionará en el futuro. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 47% de seguros de vida se firman a prima única financiada por el banco y son reclamables, según Asufin La asociación calcula que estos seguros son hasta un 300% más caros ¿Cuál es la diferencia entre el yuan digital y las criptomonedas? Existe la certeza de que siempre existirá, reemplazando el efectivo físico y las monedas ¿Qué hace que Bitcoin sea mejor que el dinero fiduciario? El valor del dinero fiduciario puede subir o bajar dependiendo del comercio de acciones y la confianza de la gente Razones para añadir Bitcoin a tu cartera de inversiones Su creación está limitada y su precio aumenta continuamente La inflación del trigo se debe a la crisis climática Se va a crear una nueva desigualdad económica entre los países importadores y exportadores de trigo