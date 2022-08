Compulsión

De niño, mi madre me quería ver gordito y preguntaba a otras madres como lo hacían con sus hijos....me atiborró a azúcar y harinas.

España está en puestos de cabeza de la UE en obesidad infantil (3 de cada 10 niños con sobrepeso). Pienso que se debe a una falta de formación nutricional en las facultades de medicina y de pedagogía educativa-divulgativa, tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación públicos.

Cuando me cruzo con ellos, me detengo a pensar en, cómo será el día a día y momento a momento en cada acto doméstico de esas personas con sobrepeso.

El tema se las trae, tanto en lo personal-familiar como en lo comunitario; tanto en gasto público sanitario como en la economía de esas familias y personas que buscan soluciones más eficaces fuera del sistema público de salud.

A pesar de ello, aún vemos en hospitales y consultas de pediatría, máquinas expendedoras de comida-basura, bollería refinada y bebidas superazucaradas. Si son alimentos ultraprocesados fuente principal de obesidad...¿a qué se debe? ¿y los desayunos de los hospitales de pediatría basado en lo mismo?

Aunque los ejecutores pudieran no estar de acuerdo ni con implantarlo ni con rebelarse, son de sobra conocidos los responsables de todo esto. Hoy en el mundo, unos pocos son los dueños de todo, hasta del clima (les falta el control total del agua) por emisiones a la atmósfera. Su presión-coacción a gobiernos ha llegado a tal punto, que ha supuesto la pérdida de soberanía de los estados a favor de esos oligopolios.

El verano anima a la movilidad. Así, me he enterado que existe la asociación OA y he tomado conciencia de que, nada es comparable (sea obeso o no) al tormento psíquico que sufre un comedor compulsivo, esclavo de su adicción.

Existe en Araba, Navarra y también en Bizkaia, la Asociación de Comedores Compulsivos Anónimos (OA) siglas en inglés de Overeaters Anonymous, cuyo programa y metodología está basado en el de Alcohólicos Anónimos.

Envío desde aquí una llamada de ánimo a las personas que pudieran estar en esta circunstancia, para que contacten con la asociación. También a los medios para que se haga más visible el problema y poder trazar también en Gipuzkoa vías de encuentro y espacios de alivio a un trastorno psicológico, de tan grave afectación en la salud y la movilidad, relaciones sociales, familiares y de pareja.