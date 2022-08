El ruido de la naturaleza no te impide la reflexión Pedro García, Gerona Lectores

viernes, 12 de agosto de 2022, 11:44 h (CET) Cuando se busca la soledad con sinceridad e insistencia un pájaro que canta no es obstáculo, no interrumpe el silencio. Tampoco un arroyo que baja bravo por los pequeños valles, en época de deshielo. El ruido de la naturaleza no te impide la reflexión, entrar en ti mismo. Más bien ayuda. “El silencio significa desarrollar el sentido interior, el sentido de la conciencia, el sentido de lo eterno que reside en nosotros, la capacidad de oír a Dios”. Por eso nos han advertido tantas veces de la importancia del silencio para poder rezar.

La oración vocal, la oración de petición, se puede desarrollar perfectamente en medio del tráfico, en cualquier circunstancia. Pero la oración mental, que supone oír a Dios necesita un recogimiento que no se encuentra en cualquier lugar. Pero en medio de la ciudad bulliciosa y ruidosa tenemos nuestros reductos. Esos lugares donde predomina el silencio. Delante del sagrario en cualquier iglesia, especialmente en esas capillas de adoración, que son pequeños lugares en los que no se hace otra cosa que estar en silencio con Jesús sacramentado. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

