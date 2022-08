Harto de los no pensantes

Más que harto, estoy indignado con los parados, mileuristas, autónomos, trabajadores de todos los gremios y de los que se creen clase media por sus conversaciones de Bar, haciéndose eco de las consignas del PP y satélites respecto a bajar los impuestos al menos en un 5%. No recuerdan que los mismos partidos que ahora hablan, cuando gobernaron subieron los impuestos por Decreto Ley.

Algunos de estos no pensantes son llamados «fachas pobres», por ser seguidores de las consignas pregonadas insistentemente en los medios controlados por esos partidos (casi todos) si exceptuamos a los independientes (la mayoría digitales), esta nueva ocurrencia del PP tiene un fin, desmovilizar a los votantes, sin darse cuenta estos pensantes de Bar o sesudos de oficinas que solo ven TV sin comprender que esta consigna es de los «poderes fácticos», algo así expone Tezanos en un artículo publicado en la revista Temas y titulado «Encrucijada político-preelectoral», el no leer es otro de los motivos del descerebramiento de estos elementos. Los descerebrados no pensantes deberían de reclamar al PP que se sume a la ciudadanía en reclamar un salario acorde con las subidas provocadas por la inflación de la que son culpables los Grandes Emporios financieros.



No sé si saben los no pensantes que los impuestos que recauda el Estado sirve para Sanidad, Educación, Prestación de desempleo, IMV y Servicios Sociales entre otros, pero siempre públicos, y cuando gobernaron estos partidos, gran parte fue para enriquecimiento de presidentes, ministros y adjuntos, restando inversión en lo Público, (o privatizaron directamente), pero su práctica habitual fue desviar gran parte de esos impuestos en subvenciones a la Iglesia, Hospitales y Enseñanza privada, también a grandes empresas de pingües beneficios, para proyectos futuros y no utilizando sus beneficios por si fracasan, como ha ocurrido supuestamente en muchos casos.

Estos charlatanes de Bar no saben que gran parte de lo recaudado van a las CC AA que lo distribuye supuestamente en lo público, pero es notoria la prevaricación reinante donde benefician a determinados elementos afines en detrimento de la ciudadanía, hablan de bajar sobre todo el precio de los combustibles, pero ¿quién sube los precios?, el Estado no, durante la actual aventura USA en Ucrania donde nos han metido, ha generado una subida de hasta un 75% en el combustible, consiguiendo las grandes corporaciones de hidrocarburos disparar sus márgenes de refino llegando a ganar 150.000 millones en el primer semestre, a ellos la rebaja de los impuestos les beneficia directamente a pesar de que nunca pagan conforme a la media de la ciudadanía, alrededor del 15% del IRPF, ellos pagan (por su ingeniería financiera, no más de un 3%), estos serán los verdaderos beneficiados de la rebaja de impuestos. Por qué los no pensante no piden al PP que se sume en la petición de un salario digno para los asalariados, a sus mentores del IBEX 35, en lugar de rebaja fiscales donde están algunos de los antiguos gobernantes como asesores o en consejos de administración por las llamadas «puertas giratorias», que con sus contactos estos grandes consorcios piden subvenciones para proyectos eólicos, solares o verdes, tanta caradura no la entiendo, pero los aplaudidores ni se enteran, tal vez con un ejemplo vean la realidad: - Los que cobran alrededor de 30.000 € anuales y con un 18% de IRPF, les supone un sueldo real de 24.600 €; si se le resta directamente un 5% más, el IRPF quedaría en el 13%, resultando un total de 26.100 €, son 1.500 € más para gastar, alrededor de 4 € diarios por familia, mientras que Bancos, y Grandes Emporios de todo tipo con beneficios superiores a los 5.000 millones anuales a esos que no pagan más de un 3%, ¿que se les hace? ¿dar dinero? Eso son los 250 millones € de cada uno de ellos, de lo Público para beneficio de las grandes fortunas. Que expliquen los sesudos economistas del PP como aplicar el 5%, o al menos cómo queda la ampliación de los consejos de administración, y asesores de esas grandes empresas para esos políticos cuando abandonen la política, esos que son jaleados por los descerebrados de «clase media» charlatanes de Bar, mileuristas, autónomos o trabajadores en general, a todos les diría una frase muy de Cádiz ¿tú no serás tonto?