Cantos de amor y lucha del escritor Miguel Maldonado

miércoles, 10 de agosto de 2022, 09:22 h (CET) El mérito de la obra Cantos de amor y lucha de mi amigo de antaño, quien es Abogado y Notario Público, escritor-narrador y poeta- Miguel Maldonado, oriundo de Masaya Nicaragua, demuestra lúcidos textos letrísticos por su intencionalidad, variedad de recursos expresivos en su amplia mayoría y e imaginativos. Esa es la belleza. Inclusive, la obra es generadora de buscar paz, tranquilidad, armonía y esperanza.



La versística del libro, es una constante asequible al ambiente del sentimiento humano cualesquiera que este sea. Miguel Maldonado, nos induce de buena fe hacia los surcos del alma, él diáloga, conversa en cada poesía, que ha vivido en este recorrer del mundo, para legar a las generaciones venideras, los tiempos duros en el amor y los buenos.

La obra, de la cual expreso, es en parte una respuesta a la vida y se remonta a la clásica fuente de donde nace y se desarrolla la cultura, la realidad de realidades, esa parte mística la explota con vehemencia. Su poesía nos recuerda como una sabana diáfana y pone la almohada para que el lector se acueste suavemente, para comprender este mundo, desde la óptica de cada verso hilvanado. Usa un fidedigno lenguaje de terneza, como aquella ventana que da luz al corazón y notablemente se despeja de todo sentimiento egoísta desnudándose, expresando la más pura religiosidad a la vida unitiva para deslizarse a los pastos del amor.

También Miguel Maldonado, comparte este pan de su letrística como alimento notable al alma humana. Veamos ahora unos poemas de este gran y honorable escritor de Masaya Nicaragua.

POEMAS DE MIGUEL MALDONADO TOMADOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN

SIEMPRE TE AMARÉ Verte triste me entristece, me empequeñece el corazón.

¿Que te pasa? ¿Por qué estás triste, mi pajarita cantora? ¿Será, por qué dudas de mi amor?

¿O qué piensas, qué porque estoy enfermo pronto partiré al lugar qué no sabemos?

Vuelve la sonrisa a tú cara de cacao, alegra tú corazón, que aún yéndome dónde no sabemos, siempre te amaré mi cajita de coco.

LA DIOSA DEL VIENTO ¡El viento golpeaba su cara, alborotaba su largo cabello y echaba a volar su floreada falda!.

Más no se inmutaba, como Diosa Sensual seguía caminando, con una gran sonrisa en sus labios rojos, gozando por la cara de tonto que mostrábamos admirando su espectacular belleza.

No supimos quién era, no la volvimos a ver a esa Diosa del viento; pero muchos años después, con canas en el cabello, esa Diosa de la vida se mantiene en nuestras pupilas recreándonos el alma.



Sintetizando, con su obra Miguel Maldonado como una esencia nos remonta a ser más conscientes con la cotidianidad, a ser quizás como la brisa que besa amorosa, sin dañar y no disfraza nada va directo con propiedad. Son poemas que al leerlos, estudiarlos en su profundidad, dejan un saber de verdad realistica, semejante versística con inmensa gama de significados.



Esa es la obra letrística-literaria- del escritor, poeta, narrador, abogado y notario público de Masaya Nicaragua Miguel Maldonado. Quien también a publicado las obras y/o libros: 1) Vivir sin olvidar. 2) Sentigramas. 3) Llegó el amanecer. Ha publicado cuatro hermosos y dichosos libros que pasan a ser, engrosar el patrimonio de la Cultura Nacional Nicaragüense y Universal.

