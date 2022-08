Cuando llueve, no hay incendio Tendrán que ir llevándolo Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 9 de agosto de 2022, 19:11 h (CET) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: siete años que no nos deja la lluvia, siete años llevándolo y es mucho tiempo en que no comprendo la razón. ¿Cuándo acabará esto? Tendré paciencia. Lulita, hijita, coge el paraguas, soy la de la sombrilla en que descansas, la de las sábanas blancas, la que consigue el amor cuando la lluvia le cae encima de manera despiadada. No soy sabia ni seré abuela pero sigo siendo yo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AGOTADA Agotada, por mi falta de autoestima, siempre aplastada por tus firmes pisadas. Cuando llueve, no hay incendio Tendrán que ir llevándolo El aire Viajero infatigable y generoso, que prolifera por el infinito, haciéndonos el mundo más hermoso ​Una verdad más Desconocerán porque amo a los gatos Estos son los mejores libros de terror de Stephen King El autor de terror y fantasía más aclamado de los últimos años: sus novelas son legendarias en el mundo de la literatura