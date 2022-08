Cuando llega el otoño disfrutamos de hermosos colores en los parques, muchas hojas cayendo de los árboles y una brisa que nos acaricia el rostro; de igual manera, las gotas de lluvia y un día lluviososon los más idóneos para disfrutar de un delicioso café.

Además de ser una época perfecta para disfrutar de un buen paseo, ya que no hay mucho frío, pero tampoco demasiado calor por lo que el clima resulta ser perfecto y puedes practicar cualquier actividad. No obstante, si no sabes a donde ir o qué visitar vamos a indicarte 6 planes para hacer en Barcelona en otoño. 6 planes para hacer en Barcelona durante el otoño Barcelona se encuentra dentro del top 5 de ciudades más bonitas del mundo y ciertamente cuenta con muchos lugares a donde puedes ir, con hermosos paisajes, excelente gastronomía y cultura, de igual manera, al momento de necesitar un buen restaurante u hotel puedes entrar a la web de For Barcelona Lovers donde encontrarás los mejores. 1. Ir a un mirador Para finalizar, debemos mencionar que toda la información del post ha sido facilitada por la periodista y experta en viajes Elia Tabuena, por tanto, son realmente recomendables. Por otra parte, y con relación a los miradores, te ofrecen vistas increíbles donde podrás observar Barcelona completamente, desde sus calles más pequeñas hasta sus grandes avenidas 2. Visitar los parques El otoño es una de las épocas donde la naturaleza luce perfecta, por tanto, visitar los parques resulta ser un plan muy bueno, porque podrás disfrutar de la más variada vegetación con colores hermosos y aromas realmente favorables; además de tomarte increíbles selfies para postear en tus redes sociales. 3. Ir al mar Ir al mar es uno de los mejores planes que pueden existir, sin importar el día ni la hora y en Barcelona encontrarás una gran variedad de hermosas aguas cristalinas donde podrás disfrutar al máximo y también practicar algún deporte, como ejemplo surf, para variar y hacer de tu paseo algo único y diferente que quedará grabado en tu mente para siempre. 4. Visitar el Camp Nou Si eres fanático del fútbol y estas por Barcelona debes visitar el estadio de fútbol delBarca, este es un verdadero monumento de gran magnitud y con mucho que ver, también cuenta con un museo y es posible que llegues a ver a un par de jugadores; asimismo, si por algún motivo no te gusta el fútbol de igual forma debes visitarlo o ver un partido en este para que vivas una experiencia inolvidable. 5. Ver obras de arte en los museos En Barcelona hay mucha historia, costumbres y cultura; para saber a profundidad sobre estas debes asistir a algún museo para ver obras de arte maravillosas a precios bastante accesibles, y además se presentan ofertas muy a menudo, donde lograras entrar de forma gratuita. Asimismo, el sector de museos en Barcelona es muy amplio y se logran apreciar historia, marítimo, antigüedad y hasta de perfumes. 6. Realizar rutas Como mencionamos anteriormente en Barcelona encontrarás mucha historia, pero también misterio y bellezas naturales, por ello, un muy divertido plan es realizar rutas, a distintos lugares o uno en particular, con la finalidad de experimentar nuevas sensaciones.