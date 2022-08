Nueve cosas que deberías conocer de tu pareja antes de intimar con ella

Cuando se trata de sexo, no se comparte demasiada información. Cada miembro de la pareja debe saber todo lo que hay que saber sobre el otro y viceversa. Esto incluye sus gustos y aversiones sexuales, sus manías e incluso fetiches con kinesiólogas en Chiclayo. Es importante que los miembros de la pareja sean sinceros sobre lo que les excita cuando están en la cama, para que ambos puedan tener una experiencia más satisfactoria.

A menudo pensamos que sabemos todo lo que hay que saber sobre nuestra pareja A menudo pensamos que sabemos todo lo que hay que saber sobre nuestra pareja, hasta que nos revela algo que nos sorprende. Por ejemplo: puede que no te des cuenta de que a tu novia no le gusta que la llamen "nena". O tal vez tu novio ha estado soñando con ser dominado por una mujer mayor, y ahora que por fin lo consigue, la experiencia es aún más gratificante de lo que imaginaba.

Resulta que hay muchas cosas sobre nuestras parejas que no sabemos y quizás nunca sabremos. Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo esperaron antes de contarle a sus parejas sobre sus relaciones pasadas? ¿Y cuáles eran sus álbumes favoritos mientras crecían? Es casi imposible que aprendamos todas estas cosas en un día (o incluso en un año), así que es importante ir paso a paso y asegurarse de que ambas partes se sienten cómodas con lo que está pasando.

Es importante tener siempre abiertas las líneas de comunicación La comunicación es la clave de toda buena relación. La comunicación es importante en todos los aspectos de la vida, y es especialmente importante en las relaciones de pareja. La comunicación puede utilizarse para: Compartir sus necesidades y deseos con el otro

Discutir los problemas que surjan

Discutir las preferencias sexuales, los deseos y los límites

Hablar de experiencias sexuales pasadas para saber lo que le gusta/no le gusta a su pareja

Guarda la sorpresa para más adelante Recuerda que la comunicación es la clave para mejorar el sexo y mantener una relación sana. Si no eres capaz de expresar tus necesidades, lo más probable es que te sientas insatisfecho en la cama. Además, si tienes miedo de lo que tu pareja piense de ti después de pedir algo específico o nuevo en la cama, no te rindas. Pedirlo no significa que te vaya a juzgar o rechazar; simplemente puede que aún no esté preparado para probar algo nuevo con su pareja.

No esperes a la "noche de cita" de la semana que viene o a una ocasión especial (San Valentín) para introducir algunas ideas nuevas en el dormitorio: la espontaneidad es la clave cuando se trata de disfrutar plenamente durante el sexo, así que empieza a hablar ahora.

Id juntos a la caza de fantasías La caza de fantasías es una forma estupenda de entrar en ambiente, y puede ser tan sencilla o elaborada como quieras. La idea básica es que ambos acordéis una hora y un lugar, y luego paséis una o dos horas mirando varias fantasías sexuales en Internet. Leen las listas de cosas que quieren probar juntos, investigan la logística de cómo funcionan (si es el caso) y hablan de las que podrían valer la pena probar.

Hay muchos sitios web que ofrecen sugerencias de fantasías sexuales para parejas; uno especialmente bueno es Simpleescorts.com. En este sitio, hay secciones con información sobre todo tipo de cosas, desde escenarios de juegos de rol hasta juguetes sexuales que pueden ayudar a poner en marcha la imaginación.¡Incluye muchos tipos diferentes de chicas de compañia que pueden adaptarse perfectamente a tus necesidades!

Algunas personas prefieren que su pareja idee todos los aspectos de la línea de la historia antes de empezar a leer, mientras que otras prefieren recibir pistas o indicaciones a lo largo del camino.

La verdad os hará libres La verdad te hará libre. Sé sincero y abierto con tu pareja. Comparte con ella tus fantasías sexuales, pídele lo que quieres en la cama y no tengas miedo de decirle a tu pareja lo que no te gusta.

Si esto le parece difícil o incómodo, recuerde que aunque el sexo es una parte divertida de la vida -y una expresión física del amor- también puede ser uno de los momentos más vulnerables que compartimos con nuestras parejas. Su nivel de comodidad durante el sexo sólo aumentará si confían lo suficiente en el otro para decirse lo que funciona para ambas partes.

Hacer preguntas es mucho más productivo que hacer suposiciones que pueden ser erróneas Hacer preguntas es mucho más productivo que hacer suposiciones que pueden ser erróneas. Si le preguntas a tu pareja qué le excita y qué le disgusta, podrás prepararte mejor para una sesión de sexo.

Si te dice que le gustan las caricias suaves, pero sin demasiada presión, entonces deberás utilizar el toque más ligero posible al tocar su cuerpo. Si dicen que odian que alguien intente ser dominante durante el coito, actúa de la forma más sumisa posible y deja que tome el control de la situación (esto funciona especialmente bien si tu pareja es más alta que tú).

Al hacer preguntas y conocer las preferencias sexuales del otro de antemano, ambos se sentirán más cómodos cuando llegue el momento de ponerse a trabajar juntos en la cama.

Prepárate para lo inesperado Prepárate para lo inesperado. Los encuentros sexuales son una interesante mezcla de planificación, espontaneidad y giros sorprendentes, por lo que es importante estar preparado para cualquier cosa que pueda ocurrir. Por ejemplo: ¿Y si no se sienten cómodos con una posición concreta? ¿O se sienten más aventureros que tú? ¿Hay otras opciones que podrían funcionar en su lugar?

¿Cómo vas a reaccionar si tu pareja se emborracha y empieza a ser más agresiva de lo normal? ¿Puedes soportarlo? ¿Existen señales o indicios que te ayuden a saber cuándo está sucediendo esto antes de que las cosas se salgan de control (y sean potencialmente dañinas)? En resumen, piensa en lo que podría salir mal para que, cuando algo salga mal, sepas cómo afrontarlo con eficacia (y seguridad).

Informar a tu pareja de tus necesidades y deseos sexuales Como terapeuta sexual y como ser humano, puedo decirte que no hay nada más importante que ser abierto con tu pareja sobre lo que te gusta en la cama. Si esto te da un poco de miedo, sólo recuerda: no tiene que ser "¡Quiero hacerlo por el culo!" o incluso "¡Necesito mimos!". Puede ser algo tan sencillo como "me encanta que nos besemos antes de tener sexo". Si hay algo que te hace sentir avergonzado o nervioso -como si hay ciertas prácticas o actividades que te hacen sentir cohibido- sé sincero con tu pareja sobre cómo te hacen sentir esas cosas. La comunicación abierta ayuda a que ambos se sientan cómodos hablando de sexo juntos (y finalmente haciéndolo).

Averigua qué es lo que realmente excita al otro y sube el nivel La mejor manera de acercarse a su pareja es estar abierto a nuevas experiencias. Ser aventurero y estar dispuesto a probar cosas nuevas ayuda mucho a conectar con tu pareja. No tengas miedo de hablar de lo que te excita o de preguntarle qué le gusta en la cama. Si hay algo que quieres que haga pero se muestra reacio, no te lo tomes como algo personal; en cambio, asegúrate de que él o ella sepa lo mucho que significa para ti hacer esas cosas. La pareja más aventurera no sólo tendrá sexo más a menudo, sino que también aumentará su nivel sexual al probar cosas nuevas juntos.

Conclusión Así que, si estás buscando una forma estupenda de animar tu vida sexual, estos consejos te ayudarán a mejorar la comunicación y a hacer que tu vida sexual sea más satisfactoria para ambos.