El asesinato de Al-Zawahiri, la espiral enredada de un rompecabezas Abdul Naser Noorzad

El asesinato de Ayman al-Zawahiri, el líder de la red al-Qaeda y una de las figuras más influyentes de esta red, el 30 de julio, será un punto de inflexión en el curso de los acontecimientos. Este evento no solo no es una rutina y no puede considerarse algo normal, sino que allana el camino para un mayor desarrollo de la situación en Afganistán.

La inesperada caída del anterior gobierno de Afganistán y la posición de los talibanes al frente del poder político fueron, previsiblemente, el comienzo de esta confusa maraña. El asesinato de Al-Zawahiri ha creado muchas dudas sobre la continuación de los desarrollos actuales en Afganistán y la región e indica un cambio serio en la dirección de estos desarrollos.

Según el autor, la ocurrencia de este evento puede ser el comienzo de una nueva temporada de juegos y escenarios en Afganistán e incluso sus alrededores. Porque, según funcionarios estadounidenses, al-Zawahiri ha estado viviendo en Kabul desde principios de este año y siempre ha estado bajo la supervisión de la CIA hasta la finalización de su caso de asesinato.

Es decir, contrariamente a lo mencionado en el acuerdo de Doha entre los talibanes y Estados Unidos, los talibanes deberían cortar sus relaciones con todos los grupos terroristas y no permitirles usar el territorio de Afganistán contra ningún otro país, como los ataques de 11 de septiembre de 2001. Este acuerdo, en base al cual los talibanes ganaron el poder y EE.UU. decidió retirarse de Afganistán y dejar al gobierno bajo su protección sin apoyo, ha sido prácticamente violado y no hay forma de continuarlo.

Puede plantearse una alternativa para escenarios futuros e incluso convertir a los talibanes en un proyecto cerrado. Según la información disponible, SarayuddinHaqqani (el sábado) estaba organizando conversaciones de paz entre una delegación de 12 personas del gobierno de Pakistán y los líderes del TTP cuando se produjo un ataque con drones en el área de WazirAkbarKhan en Kabul.

Este hecho vuelve a poner de manifiesto las especulaciones sobre las fuertes e inquebrantables relaciones de los talibanes con terroristas extranjeros, especialmente la red Al-Qaeda. Además, este incidente puede verse como el comienzo de un capítulo sangriento en la lucha contra el terrorismo global, ya que tanto los talibanes como la red Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas transnacionales intentarán vengar su sangre desde Estados Unidos y responder en tipo.

Por otro lado, según la información disponible, SarayuddinHaqqani se encontraba cerca del lugar al momento del ataque debido a que su casa de huéspedes personal se encuentra cerca del lugar del ataque, y según noticias publicadas en alguna prensa extranjera, la casa donde fue atacado Ayman al-Zawahiri, estaba relacionado con el ministro del Interior de los talibanes, mientras que SarayuddinHaqqani, líder de la red Haqqani, también se encuentra entre las personas buscadas por organizaciones internacionales antiterroristas y está acusada de llevar a cabo decenas de actos atentados terroristas de los últimos veinte años contra los intereses de EEUU y sus aliados en Afganistán, el grupo intenta disipar la mentalidad de que los talibanes, al presentar su nueva versión, quieren cortar lazos con el terrorismo internacional y para la comunidad internacional entender el no uso del suelo de Afganistán contra otros países y garantizar y facilitar una forma de identificar su régimen y ganar legitimidad.

Se dice que después del ataque, SarayuddinHaqqanise dirigió al distrito de Charj de la provincia de logar y de allí a otros distritos de la provincia de Paktia con un gran convoy que incluía civiles para evitar un ataque similar. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, podemos especular sobre la complejidad de la situación y cambiar el curso del juego, y dudar de la voluntad de los talibanes de cortar los lazos con el terrorismo global, especialmente con la red Al-Qaeda, que son considerados un grave amenaza para la seguridad mundial.

Ahora, la pregunta que surge es si SarayuddinHaqqani tuvo un papel en el refugio de Ayman al-Zawahiri, ¿regresará a Kabul y seguirá siendo ministro o no? ¿Y puede vagar libremente y considerarse el conquistador indiscutible de Kabul? La respuesta a esta pregunta es difícil para muchas personas, y puede ser necesario esperar un tiempo para aclarar la esencia del asunto, por qué los talibanes no están dispuestos a dar preferencia a las personas de la misma apariencia a cambio de reconocimiento internacional y ayuda, y está en el corazón de Kabul y lugar cerca de su casa y más tarde al revelar su residencia, proporcionan el terreno para su asesinato? Porque SarayuddinHaqqani, con la red bajo su liderazgo, tiene un vínculo ideológico, militar, de inteligencia y financiero con la red Al-Qaeda, y ambos grupos, a pesar de años de unidad y alineación en la guerra con Estados Unidos y sus aliados, continuaron sus relaciones. y después de la captura de Kabul, la red Haqqani ha hospedado a miembros y afiliados de Al Qaeda desde agosto del año pasado en Kabul. Quizás los talibanes han aprendido a utilizar la existencia de grupos terroristas y tener una relación con ellos como una herramienta para lanzar un doble juego con el fin de ganar más oportunidades de supervivencia y adquirir recursos financieros. Si este es el caso, entonces podrían haber vendido información sobre la ubicación del líder de Al Qaeda a los estadounidenses al engañar a Al-Zawahiri y su timón, que estaba cerca de la ubicación. Este trabajo se realizó a cambio de una recompensa en efectivo o una garantía para la supervivencia del régimen talibán. Si es así, entonces los talibanes no pueden hacer esto sin consultar a Pakistán y su agencia de inteligencia "ISI". Tal vez Pakistán haya tomado tal medida para la supervivencia de los talibanes y para mantenerlos en el poder, para satisfacer a los estadounidenses por la liberación del dinero congelado de Afganistán, que es más de nueve mil millones de dólares, y para sentar las bases para la legitimidad de los talibanes a nivel internacional. Otra posibilidad es que las diferencias étnicas de los talibanes y las brechas creadas en las filas de este grupo hayan facilitado tal acto. Las tres ramas y la oposición dentro del grupo talibán (red Haqqani, grupo Qatar dirigido por Mullah Brother y grupo Mullah Yaqoob del Ministro de Defensa talibán) están tratando de ganar oportunidades y establecer relaciones con los países del mundo y la región. Por supuesto, debe tenerse en cuenta que estos esfuerzos no están separados del punto de vista de Pakistán, pero el grado de dependencia de cada uno de ellos de la inteligencia de Pakistán pone en duda la posibilidad de tal escenario. Quizá la apelación de la CIA a las redes y células de comunicación que ha creado en los últimos veinte años y en las que se han hecho grandes inversiones, ha hecho propicio el campo de este éxito operativo, porque en sus veinte años de presencia América cuenta con abundantes recursos humanos. y ha contratado células de información en Afganistán, que Steve Cole, el autor del libro "La Dirección de S", también señaló la existencia de setenta mil contactos de inteligencia relacionados con la CIA en Afganistán. Estos recursos también pueden ser efectivos para determinar la tasa de éxito y llevar a cabo dichos ataques. ¿Que pasará ahora? El asesinato de al-Zawahiri tendrá varias consecuencias: Primero: es posible que llevar a cabo este ataque y asegurar la presencia de al-Zawahiri en Kabul bajo el control de los talibanes allane el camino para otra intervención militar liderada por Estados Unidos. Esta opción, con poca probabilidad, puede venir a la mente de cualquiera, porque Estados Unidos, a pesar de asumir compromisos de los talibanes en el Acuerdo de Doha, de cooperar con Estados Unidos en la lucha contra los grupos terroristas, que el grupo talibán había prometido a Todos. Los grupos terroristas, incluido Al-Qaeda, han cortado los lazos y no han permitido que se lleven a cabo ataques terroristas contra otros países desde el territorio de Afganistán bajo su control. Sin embargo, con la prueba de la existencia del líder de Al-Qaeda en Kabul, lo que, según el Departamento de Estado estadounidense, es una traición y una flagrante violación del Acuerdo de Doha, una vez más los talibanes han sido cuestionados y su credibilidad está en entredicho de duda. Segundo: Es posible que con la muerte del líder de la red Al-Qaeda en la zona más céntrica de Kabul, la comunidad internacional abandone la idea de reconocer a los talibanes y someta a este grupo a sanciones más graves. Esto llevará a que Afganistán bajo el control de los talibanes, con la existencia de presiones económicas y políticas, se convierta en un lugar seguro para terroristas multinacionales e internacionales ya que desde allí se organizarán ataques similares al 11 de septiembre; Tercero: El asesinato del líder de Al-Qaeda en Kabul no deja lugar a dudas sobre el carácter terrorista del grupo talibán y su profunda conexión con otros grupos terroristas internacionales. Por lo tanto, parece difícil que Afganistán, la región y el mundo permanezcan a salvo de la amenaza del terrorismo en el futuro y evitar que el peligro de su suelo afecte a la región y al mundo. Ahora que los talibanes han hablado reiteradamente de la inexistencia de grupos terroristas extranjeros en Afganistán; Cuarto: La revelación de la ubicación de al-Zawahiri definitivamente se hizo desde dentro de los talibanes. No es improbable que algunos de los grupos más extremistas de los talibanes se venguen dentro de ellos. Este tema ya ha sido señalado y es una señal profunda de sumar puntos y el pico de las diferencias entre los talibanes, porque hay diferentes grupos dentro de este grupo con un pensamiento diferente al de los talibanes y aprovechan cada oportunidad para derrotar a sus oponentes.

Quinto: El asesinato de al-Zawahiri en un área fuertemente controlada por los talibanes en Kabul creará motivos de sospecha entre este grupo y otros grupos terroristas extranjeros que han estado estrechamente aliados con este grupo. Después de estos líderes talibanes uigures, tayikos y uzbekos ya no se sentirán seguros.

Esto hace que los países apoyen a estos grupos y aprovechen las diferencias e incertidumbres y la confianza entre ellos y los utilicen para fines más estratégicos. Por otro lado, este evento será definido y juzgado de formas diferentes y contradictorias según los intereses y deseos de los grupos y los países de la región y brindará nuevas plataformas de fricción y alineamiento entre ellos; Sexto: Finalmente, este asesinato hace que surjan nuevos escenarios con nuevos actores y nuevas metas en el eje regional. Al apuntar a al-Zawahiri, Estados Unidos demostró que la historia de al-Qaeda y atacarlo no es el final de este objetivo y los eventos subsiguientes serán las réplicas de este evento.

Al mismo tiempo, esto muestra la aristocracia de inteligencia y el control aéreo de Estados Unidos sobre el espacio aéreo de Afganistán y envía un mensaje a los talibanes ya la región de que Estados Unidos todavía es dueño de Afganistán.