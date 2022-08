La familia Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 4 de agosto de 2022, 10:51 h (CET) Si su familia se muere, él ya no quiere vivir, si ellos van poco a poco abandonándole, les daría por respuesta el seguirles, no el estar aquí, no el sufrir, no vivir rodeada de: "la inquietante soledad".



No querrá seguir entonces, si ellos le van dejando en medio de la tempestad, esa que ocupa sus días, sé que no lo dudará, también se irá. Y su cuerpo, su cuerpo, sí que se queda

