La hipocresía es el demonio mismo, no salva hunde al ser social y la humanidad

Efectivamente desde el mismo momento que se escribe o se hacen señas, señales, gesticulaciones y etcéteras, eso es hablar desde el pensamiento o mente. Todo en este mundo nace desde ahí en armonía con las realidades existentes. Empero, se es difícil de comunicarse cuando hay incomprensión de los seres sociales, y por gusto, antojo hipocresía, envidia, egoísmo, celo y etcéteras, dejamos de entablar comunicación con éste (a) o aquel (lla) Todo es objeto del buen uso, no de la “hipocresía como salvadora del ser humano”. De tal manera no es difícil comunicarse, el difícil es el ser social.

Aunque muchos, que creen ser entendidos, no les comprendemos porque no queremos, no es por su tecnicismo, profesionalismo o intelectualidad. No es necesario ser científico para comprenderles o comprender este mundo protervo, y aunque tengamos nuestra propia teoría, si tenemos filosofía practica de la vida. Es decir, la mejor filosofía, cientifismo y comunicación está inserto en la realidades de realidades donde nos desplazamos cada cuál. Y donde nuestra mente primero habla con estos cánones, es hasta después que se hace un híbrido.

Entonces. No se puede rechazar, que por el hecho hipotéticamente hablando hubiese el humano, se hubiese comunicado a través de la mente ya no existiera. Eso es estar contra el desarrollo de la mente humana, sería ser anti dialéctico y de estar contra ese tipo de comunicación. Incluso, no se trata de conocer lo que piensan el resto de personas -amigos, amigas, familiares o el mundo como tal- .

El pensamiento es un producto de la mente, del cerebro, es materia útil y sutil, que algunos la usan para el mal ese es otro paquete. La hipocresía, envidia, egoísmo no ha salvado al mundo, mas bien lo está aún mas enterrando, y para que nunca fenezca, existe una palabra clave para la humanidad comprensión, de ella deviene todo… Si fuésemos comprensivos el mundo y muchas personas a lo mejor fueran otros.

No hay que confundir que la simple palabra hipocresía nos ha salvado o salva, el que piensa así está en lo incorrecto, y anda desviado de la mente, y desviando con sofismas filosóficos, político psicológicos al mundo, si embargo, se le debe respetar su pensar. Pero. No, hay que omitir que el demonio de la hipocresía es nefasta porque arruina vidas enteras, eso no debería tener perdón. En fin, es un poco incoherente hablar y hasta burdo que la hipocresía es parte de nuestro ser, eso esta deschavetado por se corroe él a ella misma.

En consecuencia, no estoy de acuerdo que todos se creen los mejores en todo. Si se va en esa dirección veo mucha incongruencia, inconsistencia mental, entonces habría que visitar a un facultativo en Psicotrónica.

No se puede hacer un parangón que la hipocresía es salvífica y que el Cielo no. Eso, es una herejía en pleno siglo XXI, porque una es el demonio y lo otro es Dios. Pongámonos de hinojo ante lo bueno, nunca ante la maldad.