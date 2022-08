​Repoblar un pueblo abandonado, no puede ser un delito, libertad de los pobladores de Fraguas No puede ser que la consejería de JCCM diga que quiere luchar contra las despoblación rural mientras unos jóvenes no pueden levantar un pueblo como Fraguas Luis Ángel Aguilar

@luigiaguilar

martes, 2 de agosto de 2022, 10:57 h (CET)





Para visitar a mi hijo y para conocer in situ, esa aberración del gobierno de Page (que ya empezara el de Cospedal) he estado en Fraguas, donde seis valientes e íntegros jóvenes acabarán en la cárcel por el simple delito de querer recuperar un pueblo abandonado.

Pese a la alegría de sus últimos pobladores hoy quedé convencido de que sí se puede, que un proyecto de autogestión, autosuficiencia y autonomía desde la ecología y la recuperación de la memoria, es posibles, pero también, que este sistema no está dispuesto a que sea ¿un efecto llamada? Y todo por unos jueces y un gobierno que -una vez más- se muestra poderoso con los débiles, pero muy débil ante los poderosos.

La sentencia de 2017 –que un auto del mes pasado, pide ejecutar- condenaba a Lalo, a Isa, a Isaac, a Mila, a Daniel y a Javier, -que fueron identificados aleatoriamente de entre las personas que allí se manifestaban su apoyo al proyecto-, a sendas penas de dos años y tres meses (por el “supuesto delito” contra la ordenación del territorio), a costear la demolición (por el “supuesto delito” de responsabilidad civil) y a 2.600 € cada uno (como pena de multa), hoy ya 110.000 €.

Creemos que, en esta ocasión, se ha retorcido la ley para castigar ejemplarmente a los 6 de Fraguas, para evitar el posible “efecto llamada” –como reconoció la abogada del estado- (vamos, lo mismo que suelen hacer para penalizar a las personas inmigrantes).

Entendemos que el “supuesto delito contra la ordenación del territorio” es leguleyo, anacrónico, franquista e injusto a toda cuenta que ya no hay construcciones de nueva planta (son reconstrucciones) y todas ellas son potencialmente autorizables.

Y estamos con ellos en que la condena es desajustada y desorbitada ya que la junta les quiere hacer pagar la demolición de las reconstrucciones a ras de suelo por lo que han engordado el presupuesto de los casi 27.000 € iniciales, a los casi 110.000 que les piden en el reciente auto del 24 de junio de 2022 y que de no pagarlos, irán irremediablemente a prisión con una pena de 2 años y tres meses de cárcel.

No puede ser que en este país se encarcele a twiteros, raperos o titiriteros, mientras los corruptos de guante blanco nos mean encima y nos dicen que llueve. Porque no puede haber jueces al servicio del poder. No puede ser que Lalo, Isa, Isaac, Mila, Daniel y Javier, sean juzgados por tres supuestos delitos (medioambientales, contra la ordenación del territorio y usurpación), retorciendo las leyes para que les pille el toro, ni que la Fiscalía les pida 6,5 años de cárcel, además de multarlos con unos 110.000 €.

Y no puede ser que se hable de recuperar la España ¿vacía o vaciada? o que a la consejería de la JCCM se le llene la boca diciendo que quiere luchar contra las despoblación rural, mientras a unos jóvenes, que tratan de levantar un pueblo como Fraguas que, con 600 años de historia (siglo XV), fue expropiado por Franco en 1968 para plantar pinos (ICONA), que fue destruido por el ejército cuando lo usó como campo de tiro y que apenas es utilizado por los terratenientes como coto de caza…; no puede ser –repito- que se les condene a 2 años y medio de cárcel por entender que la “Utilidad pública” del monte, tiene que ser “un proyecto social”.

¿Cómo es posible que en Fraguas, estando en un parque natural (el P.N. de la Sierra Norte de Guadalajara) por ley, se permitan disparar con explosivos a sus casas (campo de tiro) o matar a los corzos y otros animales (coto de caza) y no se pueda vivir de manera natural? ¿Son más sostenibles en CLM -medioambientalmente hablando- un cementerio nuclear o las dichosas macro granjas, que un proyecto de autogestión y recuperación de pueblos abandonados?

Pese a que fue el gobierno de Cospedal el que ridiculizó y condenó a los “okupas de Fraguas”, es el actual gobierno -supuestamente socialista- del Sr García Page el que está yendo contra los 6 de Fraguas y el responsable de no parar esta locura. Es la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en manos del PSOE, la directamente responsable del ingreso en prisión de los seis de Fraguas y –sin más dilación- o hace algo de inmediato para paralizarlo o será una realidad inevitable que lxs seis de Fraguas vayan a la cárcel.

Por eso, y junto a toda la red de apoyo a loss 6 de Fraguas, Denunciamos a la JCCM por estas 7 razones: Por conservar una ordenación territorial fraudulenta. Por pretender demoler un pueblo con seis siglos de historia hasta hacerlo desaparecer Por presentar y defender un presupuesto sobredimensionado para cargarles su derribo. Por no renunciar a la responsabilidad civil derivada de la demolición Por ensañarse con seis jóvenes para que cunda el ejemplo y evitar el que llaman posible efecto llamada Por pretender encarcelarles sólo por repoblar un pueblo en ruinas, en la zona más despoblada del sur de Europa y Por no renunciar -en la vía judicial- a las penas de cárcel. El próximo martes 2 de Agosto -entre las 09:00 y las 14:00 horas- lanzarán una campaña en Redes Sociales señalando que la jueza que está llevando la ejecución del primer proceso contra Fraguas ha aceptado el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha tasado en 110.000 euros que conlleva la PENA DE CARCEL para los 6 de Fraguas en caso de impago. Los 2 hashtags son: #LibertadLxs6DeFraguas y #RepoblarNoEsDelito Y como dicen ellos: -- ¡La lucha continúa! -- Fraguas resiste -- ¡Hasta la victoria siembre!



